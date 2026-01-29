Татарстанский поставщик лифтов для Фонда ЖКХ не согласился с выводами УФАС

«Татлифт» отрицает заключение антиконкурентного соглашения и планирует продолжить участие в закупках лифтов

Фото: Реальное время

Казанское ООО «Татлифт» получило аккредитацию на электронных площадках и допущено к участию в электронных аукционах на производство работ по замене лифтов, сообщили в компании «Реальному времени» после выхода статьи о расследовании ФАС, которое выявило признаки «заключения антиконкурентного соглашения (картеля)» компаний, участвовавших в поставке подъемников для республиканского Фонда ЖКХ в 2022–2023 годах. Почему татарстанский производитель лифтов отрицает картельный сговор и какие планы компания строит на будущее — в нашем материале.

«Компания аккредитована»

«Татлифт» получил аккредитацию на электронных площадках и допущен к участию в электронных аукционах на производство работ по замене лифтов. Компания сообщила об этом «Реальному времени», отвечая на запрос издания о причинах, которые привели к тому, что предприятие не использовало возможность участвовать в закупках Фонда ЖКХ, а оказалось участником цепочки закупок, вызвавшей вопросы у Прокуратуры, а затем ставшей предметом проверки антимонопольного ведомства, завершившейся возбуждением дела.

В ООО «Татлифт» сообщили «Реальному времени», что компания получила аккредитацию на электронных площадках и допущена к участию в электронных аукционах на производство работ по замене лифтов. скриншот сайта ООО "Татлифт"

— На сегодняшний день наша компания аккредитована, состоит в реестре квалифицированных подрядных организаций и участвует в закупках, — сообщили в ООО «Татлифт». — Хотим отметить, что ООО «Татлифт» успешно прошло процедуру включения производимого лифтового оборудования в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Продукция получила официальный статус «российской», что дает преимущество при участии в государственных закупках и возможность получения различных мер поддержки.

О причинах, по которым ООО «Татлифт» не смогло получить аккредитацию на электронных площадках в 2022—2023 гг., изданию не сообщили.

«Исходя из запроса заказчика»

В ООО «Татлифт» заявили о несогласии с предъявленными Татарстанским УФАС нарушениями.

Татарстанское УФАС вынесло определение, согласно которому ООО «Татлифт», АО «Щербинский лифтостроительный завод», ООО «Трансэнерго» и ООО «Лифт-строй компания» нарушили антимонопольное законодательство. Это, как указано в определении УФАС, выразилось в «заключении антиконкурентного соглашения (картеля), заключающегося в отказе от добровольной конкуренции и разделении ролей деятельности на рынке по поставке и выполнению работ по замене лифтового оборудования на территории Республики Татарстан». В настоящее время дело о нарушении антимонопольного законодательства ООО «Татлифт» рассматривается центральным аппаратом ФАС России.

Как заявили «Реальному времени» в ООО «Татлифт», выводы антимонопольщиков по делу, которое издание описывало ранее, «носят не подтвержденный характер и являются преждевременными». Представители компании отрицают факт картельного сговора и указывают на то, что в настоящее время ФАС России еще не вынесло решения по вменяемым ей нарушениям.

Татарстанское УФАС вынесло определение, согласно которому ООО «Татлифт», АО «Щербинский лифтостроительный завод», ООО «Трансэнерго» и ООО «Лифт-строй компания» нарушили антимонопольное законодательство. Реальное время / realnoevremya.ru

На вопрос «Реального времени» о причинах, по которым ООО «Татлифт» не использовало возможность напрямую участвовать в закупках Фонда ЖКХ, а также почему закупки лифтов для ООО «Лифт-строй компания» осуществлялись ООО «Татлифт» не напрямую у производителя, предлагавшего это оборудование по самой низкой цене, а по более высоким ценам у посреднических организаций, был получен ответ:

— В условиях рыночной экономики компания «Татлифт» предлагает заказчику оборудование, исходя из его запроса, — ответили в компании. — Заказ лифтов — ответственный процесс, требующий профессионализма и компетентности; процесс, включающий несколько этапов, который учитывает определенные требования и регулируется нормативной базой с учетом особенностей здания и требований к оборудованию. ООО «Татлифт» является компанией, соответствующей вышеуказанным критериям.

Не согласились в компании и с процитированными «Реальным временем» выводами УФАС о завышенной стоимости закупавшихся лифтов для нужд Фонда ЖКХ:

— Цена лифта формируется из стоимости самого лифта и стоимости накладных расходов, таких как: доставка, услуги по погрузке и разгрузке, транспортные расходы и расходы на изготовление обрамлений, обеспечивающих безопасность между порталом и строительным проемом дверей шахты. Информация по итоговой стоимости оборудования с учетом вышеуказанных накладных расходов представлена в ФАС России, по итогу рассмотрения которой будет определена реальная стоимость оборудования. Хотелось бы отметить, что ФАС России не установила и не доказала наличие каких-либо соглашений либо согласованных действий.

В ООО «Татлифт» не согласились с выводами УФАС о завышенной стоимости закупавшихся с участием компании лифтов для нужд Фонда ЖКХ. скриншот сайта ООО "Татлифт"

Поставщик лифтов сослался на положительное заключение госэкспертизы, проверявшей достоверность определения сметной стоимости строительства «по каждому лифту» и заверил, что «цена поставки лифта заводом «Татлифт» была предложена значительно ниже конкурентных цен, определяемых федеральным реестром сметных нормативов».

Судебный спор — не помеха планам

ООО «Татлифт» обратилось в Арбитражный суд РТ с иском о признании недействительным приказа руководителя Татарстанского УФАС от 05.12.2024 о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, однако в иске было отказано, и этот отказ «затвердила» вышестоящая судебная инстанция. Ответа на вопрос, планирует ли ООО «Татлифт» продолжить оспаривать решение суда об отказе в удовлетворении своих требований, «Реальное время» не получило.

В планах компании — продолжать участвовать в поставках лифтов для Фонда ЖКХ. скриншот сайта ООО "Татлифт"

В планах компании — продолжать участвовать в поставках лифтов для Фонда ЖКХ.

— По предварительным данным Минстроя России, в 2026 году планируется замена 19 тысяч лифтов, — сообщили в ООО «Татлифт». — В рамках решения данных задач компания реализует свою деятельность. Начиная с момента запуска производства в 2024 году выпущено более 1200 единиц лифтового оборудования. Команда [компании] значительно выросла: среднесписочная численность увеличилась на 40% и сегодня составляет 170 высококвалифицированных сотрудников, наладила серийный выпуск пассажирских лифтов грузоподъемностью от 400 до 2500 кг и скоростью от 1,0 до 2,5 м/с, активно осваивается производство лифтового оборудования со скоростью до 4 м/с, что позволяет отвечать на растущие потребности рынка.

История вопроса

Основанием для возбуждения антимонопольного дела в отношении ООО «Татлифт» и других участников цепочки поставок лифтов для нужд республиканского Фонда ЖКХ стали результаты внеплановой проверки татарстанского УФАС, проведенной по требованию Прокуратуры Татарстана. По ее итогам в ведомстве пришли к выводу, что в 2022–2023 гг. в ходе поставок новых лифтов для замены в многоквартирных домах на счетах двух имеющих признаки аффилированности татарстанских компаний — ООО «Татлифт» и ООО «Лифт-строй компания» — осталась разница в общей сложности более 235 млн рублей.

По итогам проверки в УФАС по РТ пришли к выводу, что в 2022–2023 гг. в ходе поставок новых лифтов для замены в многоквартирных домах на счетах ООО «Татлифт» и ООО «Лифт-строй компания» осталась разница в общей сложности более 235 млн рублей. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В материалах дела, возбужденного УФАС, указано, что если бы участвовавшие в цепочке поставок лифтов для МКД Татарстана АО «ЩЛЗ» («Щербинский лифтостроительный завод») и ООО «Трансэнерго» «самостоятельно участвовали в проведении закупочных процедур в рамках Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 №615 и самостоятельно бы исполнили договоры, то состоялась бы экономия бюджетных средств, принципы конкуренции были бы соблюдены». Также в деле содержится информация о том, что АО «ЩЛЗ» в 2022–2024 гг. заключало договоры по результатам участия в торгах на поставки лифтов в других российских регионах, а ООО «Лифт-строй компания», АО «ЩЛЗ» и ООО «Трансэнерго» совместно принимали участие в 615 торгах и конкурировали, в результате чего наблюдалось понижение начальной цены торгов, тогда как «на территории Республики Татарстан такая конкурентная борьба между этими лицами отсутствовала».

