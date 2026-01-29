Астрент как способ мотивации для исполнения решения суда

Начальник юридического отдела ТГК-16 знакомит с тонкостями этого инструмента

Астрент — это денежное взыскание, которое накладывается на должника за неисполнение судебного решения в установленный срок. Этот инструмент широко применяется в гражданском и арбитражном процессе как эффективный способ простимулировать исполнение судебных актов. Кто и в каких случаях может воспользоваться этим инструментом — рассказал в авторской колонке начальник юридического отдела АО «ТГК-16» Ленар Мухамадяров.

Что такое астрент?

Астрент — это сравнительно новый институт в российском законодательстве, введенный в 2015 году и закрепленный отдельной статьей Гражданского кодекса. Сам термин и идея астрента берут начало во Франции XIX века, однако в России он появился лишь недавно.

Астрент представляет собой судебный штраф, назначаемый за неисполнение решения суда о совершении каких-либо действий, предписанных ответчику. Например, если суд обязывает убрать установленный незаконно забор, а нарушитель игнорирует это решение, тогда суд имеет право назначить астрент — денежную сумму, которую нужно платить за каждый день невыполнения судебного акта.

Назначение и размер штрафа определяет суд с учетом принципа справедливости и соразмерности, чтобы не допустить злоупотреблений и чрезмерного обогащения истца. Штраф начисляется ежедневно с момента неисполнения решения суда. Как правило, суд указывает в решении суда определенный срок, в течение которого ответчик должен совершить то или иное действие, обычно это 30 дней. В течение этого срока ответчик может исполнить решение суда без последствий в виде каких-либо санкций. Истечение указанного срока является моментом неисполнения решения суда.

Судебный штраф может быть назначен двумя способами:

Сразу при подаче иска. В исковом заявлении вместе с основным требованием (например, обязать убрать забор или строение) можно сразу добавить пункт с просьбой назначить судебный штраф за неисполнение решения суда. Обычно штраф устанавливается в фиксированной сумме. Таким образом, суд уже при вынесении решения учитывает меру ответственности за возможное неисполнение. После вынесения решения суда. Если решение суда уже принято в вашу пользу, но ответчик не исполняет его и затягивает исполнение, можно подать отдельное заявление в тот же суд в рамках того же дела с просьбой назначить судебный штраф за неисполнение решения суда.

Компенсация неудобств истцу через частноправовые отношения

Главное отличие астрента — это частноправовой механизм, который действует непосредственно между сторонами судебного спора и направлен на компенсацию неудобств истцу, стимулируя ответчика исполнить решение суда.

Помимо астрента, существуют публично-правовые методы заставить исполнить решение суда: административная и уголовная ответственность за неисполнение.

— Административная ответственность предполагает наложение штрафа в пользу государства. Это не тот штраф, что астрент. Для этого подается заявление в соответствующие органы, возбуждается дело об административном правонарушении, и должник платит штраф государству. После оплаты штрафа административная ответственность считается исполненной, но это не гарантирует, что должник начнет исполнять решение суда.

— Если должник продолжает уклоняться, может наступить уголовная ответственность. Но для ее применения обязательно, чтобы раньше должник уже был привлечен к административной ответственности. Обе эти меры — публично-правовые, они защищают интересы государства. Потерпевший гражданин (собственник, чьи права нарушены) не получает прямой выгоды, кроме морального удовлетворения.

Особенности начисления астрента при приостановлении исполнения решения суда

Когда проигравшая сторона обжалует решение суда в вышестоящей инстанции (например, после апелляции обратилась в кассацию), кассация может приостановить исполнение решения суда до рассмотрения кассационной жалобы. Логично было бы предположить, что при этом оснований для начисления астрента нет, поскольку действие решения суда приостановлено. Однако современная судебная практика в этом вопросе противоречивая. Существуют решения судов, где утверждается, что астрент продолжает начисляться, даже если дело находится на рассмотрении в кассационной инстанции, несмотря на приостановку исполнения решения. Эта практика устоявшаяся. В то же время появилась практика, где говорится, что при приостановке судебного акта начисление астрента не допускается.

В итоге данный вопрос пока не имеет однозначного разрешения и находится в неопределенном состоянии. Необходимо наблюдать за дальнейшим развитием судебной практики, чтобы понять, будет ли астрент начисляться во время приостановления исполнения решения суда или нет.

Когда астрент не назначается?

Астрент может быть назначен только по делам с требованиями неимущественного характера, например, обязать ответчика совершить какое-либо действие. Если в судебном решении содержится требование взыскать денежную сумму, то астрент в таких делах не применяется. В этом случае интересы истца могут быть защищены начислением процентов за пользование деньгами, присужденных судом истцу.

Астрент также нельзя назначить в спорах с государственными органами. Если суд встал на сторону гражданина и обязал госорган выполнить определенные действия, но госорган их не исполняет, то астрент как механизм принуждения здесь недоступен.

Что делать гражданину в такой ситуации?

Обращение в суд с новым заявлением о признании незаконным бездействий по исполнению решения суда. Это длительный и сложный путь: требует подготовки заявления, оплаты госпошлины, сбора документов и времени на рассмотрение (обычно от 2 до 3 месяцев и дольше). Для неспециалистов часто необходима помощь юриста, что увеличивает расходы. Обращение в прокуратуру. Прокуратура имеет полномочия принять меры прокурорского реагирования и обязать госорган исполнить решение. Прокуратура обязана рассмотреть обращение в течение 30 дней (с возможным продлением при сложности дела), что быстрее, чем суд. Этот способ менее затратный для гражданина и во многих случаях более эффективный.

Таким образом, астрент увеличивает финансовую нагрузку на должника со временем, что снижает его желание затягивать исполнение. На практике этот институт оказывается весьма полезным и востребованным инструментом для защиты прав и интересов истца.

АО «ТГК-16» активно использует данный инструмент в своей работе. Каждый раз при обращении в суд с требованием неимущественного характера мы включаем в просительную часть иска требование об установлении астрента, а суды соглашаются с необходимостью установления судебного штрафа за неисполнение с незначительной корректировкой размера штрафа.