В Казани завершается строительство нового комплекса для выращивания цветочной рассады

Сдача комплекса запланирована на сентябрь, а высадка первой рассады — на декабрь

Строительство современного тепличного комплекса МУП «Горводзеленхоз» на улице Даурской в Казани близится к завершению. Новый комплекс позволит увеличить объемы выращивания рассады для городского озеленения вдвое — до 2,5 млн цветов, включая 1,2 млн тюльпанов. Ранее такие объемы выращивания тюльпанов не достигались, пишет мэрия.

В настоящее время на объекте завершаются пусконаладочные работы. Сдача комплекса запланирована на сентябрь, а высадка первой рассады — на декабрь.



Новый тепличный комплекс площадью 11,5 тыс. кв. метров заменит устаревшие теплицы на улице Хади Такташа. Теплицы построены по международным стандартам и позволят круглогодично выращивать до 35 сортов растений, включая петунии, сальвии, целозии, гвоздики, бархатцы и тюльпаны.

Среди особенностей нового комплекса — система зашторивания для регулировки уровня освещения, шесть различных систем орошения (верхний капельный полив, капельный полив на столах, дождевание, система испарительного увлажнения и система «прилив-отлив») и автоматизированная система проветривания. Также построено новое помещение для работников теплиц с комфортными условиями труда, включая столовую, душевые, гардеробные и комнату отдыха.



В текущем летнем сезоне цветочными клумбами украшены 59 улиц Казани, а вдоль основных магистралей вывешено более 1 тыс. цветочных кашпо с 14 тыс. ампельных петуний. В городе также установлено 20 объемных композиций из 63 цветочных фигур.

Рената Валеева