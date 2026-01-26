Татарстан сделал ставку на студентов для решения проблем с импортозамещением
Из 200 идей поддержку получил 21 студенческий стартап в области химии, здоровья, ИТ и создания беспилотников «во всех их проявлениях»
Ограничение импорта поставило перед Россией сложную задачу: в кратчайшие сроки сформировать технологическую независимость. Это требует не только инвестиций в промышленность, но и сохранения «мозгов» в стране. Приоритет сейчас отдается молодежи и студентам, а Татарстан демонстрирует, как это работает на практике. Тут уже собрали внушительную коллекцию студенческих стартап-практик для своих техногигантов. Всего за последние два года профинансировано 26 студенческих и научных стартапов на 243 млн рублей. О том, кто курирует проекты, какие направления перспективны и какие риски стоит учитывать, — в материале «Реального времени».
В 2025 году объем инвестиций в проекты увеличился вдвое
За три года в России зарегистрировано почти пять тысяч студенческих стартапов, а их общая выручка составила 2,8 млрд рублей. Об этом еще в декабре рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В Татарстане молодежь может представить свои инициативы через различные площадки, например Университетскую стартап‑студию или фонд «Лобачевский».
Сейчас портфель УСС насчитывает 31 проект. Их авторы — победители конкурса «Студенческий стартап», прошедшие отбор на финансирование из тысячи студентов республики.
За 2024—2025 годы, по данным ИВФ РТ, совместно с Университетской стартап-студией и фондом «Лобачевский» профинансировано 26 студенческих и научных стартапов (21 УСС и пять фондом). Общий объем инвестиций в их проекты составил более 243 млн рублей, из которых более 170 млн проинвестировано в 2025-м. В 2024 году сумма вложенных средств в проекты составляла более 73 млн рублей.
— Ценность стартап-студии заключается не только в деньгах: многие команды получают поддержку в виде поиска партнеров, усиления команды или отправляются на доработку проекта, — констатировал Шевченко.
Медицина и приборостроение — самые востребованные направления в 2025 году
Как сообщили в ИВФ РТ, наиболее востребованными направлениями в 2025 году стали медицина и приборостроение — 37,5% и 25% соответственно по распределению финансирования. Это сопряжено с приоритетами инвестполитики республики, закрепленными в инвестиционном меморандуме Татарстана на 2026—2028 годы.
Вместе с тем в Татарстане наблюдают много проектов в области химии. Среди актуальных тем:
- повышение нефтеотдачи пластов;
- утилизация иловых остатков;
- рекультивация почв после разливов нефти.
Шевченко выделил в качестве третьего важного тренда проекты в области здоровьесбережения. Среди прочих направлений работы студии — ИТ, робототехника и беспилотные технологии «во всех их проявлениях».
В портфеле стартап-студии проекты не только Татарстана, но и из других регионов — Москвы, Новосибирска и Челябинска. Если возвращаться в республику, то самыми активными городами являются Казань и Набережные Челны. Также расширяется сотрудничество с Высшей школой нефти, а значит, в 2026 году ожидаем пополнения портфеля проектами из Альметьевска.
«Лучший показатель развития — это рост выручки»
Одной из важнейших задач 2026 года станет привлечение инвесторов следующих стадий для финансирования проектов УСС.
— Мы поддерживаем проекты на ранних этапах развития, и отрадно видеть, когда ими начинают интересоваться крупные промышленные предприятия и инвесторы следующих стадий. Для стартапа это плюс, означающий дополнительные финансы и поддержку именитых компаний.
Помимо других задач, гендиректор УСС назвал увеличение числа поддерживаемых проектов и содействие росту выручки портфельных компаний.
— Они высокотехнологичные, и зачастую им нужно больше времени, чтобы выйти на значительную выручку. Но мы ставим не только количественные цели, чтобы просто отчитаться. Наша задача, чтобы стартапы «взлетали». Ведь лучший показатель развития — это рост выручки. Поэтому на следующий год мы ставим себе такую задачу: поработать над ростом выручки наших портфельных компаний.
«Реальное время» также узнало, какие цели перед собой ставит на этот год ИВФ РТ. Там рассказали, что в 2026 году объем федерального финансирования сети стартап‑студий в целом по стране будет увеличен до 1,2 млрд рублей, что создаст дополнительные возможности для татарстанских вузов и их стартапов. Параллельно ИВФ РТ продолжит интегрировать проекты в ключевые деловые события региона, обеспечивая студенческим командам прямой доступ к инвесторам и индустриальным партнерам.
Стартапы закрываются, потому что не знают, что нужно людям
Одним из этапов развития стартапа является «долина смерти» — исчерпание первоначальных грантовых средств при отсутствии выручки. Данный этап возникает при переходе от стадии прототипа к рыночным продажам.
Для успешного преодоления этого барьера проектам недостаточно базовой посевной поддержки: требуется привлечение серьезных инвестиций, проведение корпоративных пилотов и наличие подтвержденного рыночного спроса. В мировой практике именно на этом этапе закрывается до 90% стартапов, при этом основной причиной провала в 42% случаев становится отсутствие рыночной потребности в созданном продукте.
— Одной из главных причин закрытия стартапов является неправильное понимание потребностей рынка. Для студентов эта проблема острее, потому что им не хватает Customer Development — систематических интервью с потенциальными пользователями. Перед переходом к масштабированию критически важна фаза валидации спроса. Это не одноразовое действие, а процесс: еженедельные интервью с 5—10 потенциальными клиентами, тестирование гипотез, итерация продукта на основе обратной связи, — сообщили «Реальному времени» в Ассоциации содействия цифровому развитию (АСЦР).
Для решения этой проблемы в Татарстане акцентируется внимание на создании бесшовной связки между стартап-студиями, инвестиционными фондами, акселераторами и индустриальными партнерами.
— Позитивный сигнал здесь в том, что новый инвестиционный меморандум Татарстана отдельно подчеркивает поддержку малых инновационных предприятий, что создает более благоприятную рамку для масштабирования студенческих команд, когда они переходят в статус малых технологических компаний (МТК), — заключил Дамир Галиев.
