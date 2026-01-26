Татарстан сделал ставку на студентов для решения проблем с импортозамещением

Из 200 идей поддержку получил 21 студенческий стартап в области химии, здоровья, ИТ и создания беспилотников «во всех их проявлениях»

Фото: Реальное время

Ограничение импорта поставило перед Россией сложную задачу: в кратчайшие сроки сформировать технологическую независимость. Это требует не только инвестиций в промышленность, но и сохранения «мозгов» в стране. Приоритет сейчас отдается молодежи и студентам, а Татарстан демонстрирует, как это работает на практике. Тут уже собрали внушительную коллекцию студенческих стартап-практик для своих техногигантов. Всего за последние два года профинансировано 26 студенческих и научных стартапов на 243 млн рублей. О том, кто курирует проекты, какие направления перспективны и какие риски стоит учитывать, — в материале «Реального времени».

В 2025 году объем инвестиций в проекты увеличился вдвое

За три года в России зарегистрировано почти пять тысяч студенческих стартапов, а их общая выручка составила 2,8 млрд рублей. Об этом еще в декабре рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В Татарстане молодежь может представить свои инициативы через различные площадки, например Университетскую стартап‑студию или фонд «Лобачевский».

— Университетские стартап-студии в Татарстане — это одна из «входных точек» в экосистему: здесь можно проверить гипотезу, собрать команду и создать первый прототип, после чего лучшие проекты переходят в программы Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Для фонда это один из важных источников сильных проектов и заявок на финансирование, — поделился в разговоре с «Реальным временем» директор ИВФ РТ Дамир Галиев.

Сейчас портфель УСС насчитывает 31 проект. Их авторы — победители конкурса «Студенческий стартап», прошедшие отбор на финансирование из тысячи студентов республики.



— С одной стороны, стартапов действительно много — у инвестора есть выбор. С другой, труд венчурного инвестора похож на труд золотоискателя, необходимо найти именно перспективный проект. Так, за 2025 год мы проработали более 200 идей. Называю их идеями, потому что среди них были разные замыслы — от ранних стадий до более зрелых проектов. Из этого количества мы поддержали 21 проект, — объяснил в разговоре с «Реальным временем» гендиректор Университетской стартап-студии Руслан Шевченко.

За 2024—2025 годы, по данным ИВФ РТ, совместно с Университетской стартап-студией и фондом «Лобачевский» профинансировано 26 студенческих и научных стартапов (21 УСС и пять фондом). Общий объем инвестиций в их проекты составил более 243 млн рублей, из которых более 170 млн проинвестировано в 2025-м. В 2024 году сумма вложенных средств в проекты составляла более 73 млн рублей.

— Ценность стартап-студии заключается не только в деньгах: многие команды получают поддержку в виде поиска партнеров, усиления команды или отправляются на доработку проекта, — констатировал Шевченко.

Реальное время / realnoevremya.ru

Медицина и приборостроение — самые востребованные направления в 2025 году

Как сообщили в ИВФ РТ, наиболее востребованными направлениями в 2025 году стали медицина и приборостроение — 37,5% и 25% соответственно по распределению финансирования. Это сопряжено с приоритетами инвестполитики республики, закрепленными в инвестиционном меморандуме Татарстана на 2026—2028 годы.



Вместе с тем в Татарстане наблюдают много проектов в области химии. Среди актуальных тем:

повышение нефтеотдачи пластов;

утилизация иловых остатков;

рекультивация почв после разливов нефти.

Реальное время / realnoevremya.ru

Шевченко выделил в качестве третьего важного тренда проекты в области здоровьесбережения. Среди прочих направлений работы студии — ИТ, робототехника и беспилотные технологии «во всех их проявлениях».

В портфеле стартап-студии проекты не только Татарстана, но и из других регионов — Москвы, Новосибирска и Челябинска. Если возвращаться в республику, то самыми активными городами являются Казань и Набережные Челны. Также расширяется сотрудничество с Высшей школой нефти, а значит, в 2026 году ожидаем пополнения портфеля проектами из Альметьевска.

— За год через воронку технопарка «Идея» прошло порядка 3 тыс. стартап-проектов, из которых около 200–250 были университетского происхождения — команды, сформированные на базе вузов или при активном участии студентов. Если сравнивать с предыдущим годом, число студенческих стартапов в нашей воронке выросло, но еще важнее — выросла их зрелость. Мы стали чаще видеть не просто идеи или учебные проекты, а команды, которые уже думают в логике рынка, продукта и масштабирования <...> Если говорить о направлениях, наибольший рост показали проекты на стыке цифровых технологий, инженерных решений и прикладного ИТ — в том числе B2B-сервисы, индустриальные решения, автоматизация, ИИ-инструменты для бизнеса и производства, — рассказал гендиректор технопарка «Идея» Диас Сафин.

«Лучший показатель развития — это рост выручки»

Одной из важнейших задач 2026 года станет привлечение инвесторов следующих стадий для финансирования проектов УСС.

— Мы поддерживаем проекты на ранних этапах развития, и отрадно видеть, когда ими начинают интересоваться крупные промышленные предприятия и инвесторы следующих стадий. Для стартапа это плюс, означающий дополнительные финансы и поддержку именитых компаний.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо других задач, гендиректор УСС назвал увеличение числа поддерживаемых проектов и содействие росту выручки портфельных компаний.

— Они высокотехнологичные, и зачастую им нужно больше времени, чтобы выйти на значительную выручку. Но мы ставим не только количественные цели, чтобы просто отчитаться. Наша задача, чтобы стартапы «взлетали». Ведь лучший показатель развития — это рост выручки. Поэтому на следующий год мы ставим себе такую задачу: поработать над ростом выручки наших портфельных компаний.

«Реальное время» также узнало, какие цели перед собой ставит на этот год ИВФ РТ. Там рассказали, что в 2026 году объем федерального финансирования сети стартап‑студий в целом по стране будет увеличен до 1,2 млрд рублей, что создаст дополнительные возможности для татарстанских вузов и их стартапов. Параллельно ИВФ РТ продолжит интегрировать проекты в ключевые деловые события региона, обеспечивая студенческим командам прямой доступ к инвесторам и индустриальным партнерам.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Стартапы закрываются, потому что не знают, что нужно людям

Одним из этапов развития стартапа является «долина смерти» — исчерпание первоначальных грантовых средств при отсутствии выручки. Данный этап возникает при переходе от стадии прототипа к рыночным продажам.

Для успешного преодоления этого барьера проектам недостаточно базовой посевной поддержки: требуется привлечение серьезных инвестиций, проведение корпоративных пилотов и наличие подтвержденного рыночного спроса. В мировой практике именно на этом этапе закрывается до 90% стартапов, при этом основной причиной провала в 42% случаев становится отсутствие рыночной потребности в созданном продукте.

— Одной из главных причин закрытия стартапов является неправильное понимание потребностей рынка. Для студентов эта проблема острее, потому что им не хватает Customer Development — систематических интервью с потенциальными пользователями. Перед переходом к масштабированию критически важна фаза валидации спроса. Это не одноразовое действие, а процесс: еженедельные интервью с 5—10 потенциальными клиентами, тестирование гипотез, итерация продукта на основе обратной связи, — сообщили «Реальному времени» в Ассоциации содействия цифровому развитию (АСЦР).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для решения этой проблемы в Татарстане акцентируется внимание на создании бесшовной связки между стартап-студиями, инвестиционными фондами, акселераторами и индустриальными партнерами.

— Позитивный сигнал здесь в том, что новый инвестиционный меморандум Татарстана отдельно подчеркивает поддержку малых инновационных предприятий, что создает более благоприятную рамку для масштабирования студенческих команд, когда они переходят в статус малых технологических компаний (МТК), — заключил Дамир Галиев.