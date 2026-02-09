Сознавшегося в покушении на Шевыреву безопасника «Волга-Автодора» оставили под домашним арестом

СК продлил срок следствия по резонансному делу до 14 апреля

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Советский райсуд Казани продлил срок домашнего ареста бывшему начальнику смены охраны компании «Волга-Автодора» Булату Галлямову по делу о покушении на убийство Ирины Шевыревой. Меру пресечения он будет отбывать в помещении, предоставленном подразделением госзащиты МВД, — передает с заседания журналист «Реального времени».

О продлении домашнего ареста до 14 апреля ходатайствовал руководитель следственной группы, полковник Салават Мифтахутдинов, указывая, что основания для этого не изменились. Сам Галлямов и его адвокат Светлана Балянина не возражали. Позицию СК поддержал и представитель прокуратуры района Тимур Королев.

На заседании было отмечено — по делу проведена судебно-медицинская экспертиза по ранениям потерпевшей и еще ряд геномно-молекулярных экспертиз фигурантов.

Дело расследуется с 14 октября 2025 года. После нападения на супругу Шевырева-младшего на парковке близ гимназии №94 под стражу был заключен ее свекор Станислав Шевырев, руководитель компании «Волга-Автодор», сознавшийся в нападениях экс-спасатель Рафис Султанов, начальник службы безопасности «Волга-Автодора» Андрей Черкасин и неофициальный сотрудник той же компании Бурихон Хамидов. Галлямова тогда определили под домашний арест и госзащиту, а Ивана Шевырева выпустили из изолятора полиции в статусе подозреваемого

Официальный мотив покушения силовики не озвучивают до сих пор, тогда как пострадавшая уже не раз заявляла — с версией о причастности членов своей семьи не согласна.

Галлямов полностью признал вину, сообщив, что по заданию Черкасина следил за Ириной Шевыревой и привлек к слежке и нападению Султанова. Из показаний Галлямова следует — заказ на убийство пришел от Черкасина, а тому — от Шевырева-старшего.