Объем исламских финансов в 2025 году в Татарстане вырос в 6 раз

Об этом сообщил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии ведомства

Фото: Динар Фатыхов

Объем привлеченных средств в рамках эксперимента по партнерским (исламским) финансам в Татарстане вырос в шесть раз по сравнению с 2024 годом, достигнув 35 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии ведомства.

За время реализации эксперимента было выпущено более 90 тысяч исламских дебетовых карт, внедрено свыше 35 партнерских финансовых продуктов. В реестр Банка России включено 35 организаций, из которых 24 базируются в Татарстане.

Отмечается, что важным шагом в этом направлении стало открытие в Казани центра содействия развитию исламского финансирования организации AAOIFI.

Напомним, что недавно стали известны даты проведения съезда исламских банков ОИС в Казани. Мероприятие пройдет в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026», который пройдет 14—15 мая.

Наталья Жирнова