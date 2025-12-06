«Рубин» проиграл «Ростову» в заключительном матче в году

В концовке игры капитан казанцев Вуячич не реализовал пенальти

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» проиграл в гостях «Ростову» со счетом 0:2 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова не может выиграть в гостевых играх чемпионата восемь игр подряд.

В составе «Ростова» голы забили Алексей Миронов (с пенальти) и Егор Голенков. У казанцев в концовке игры Игор Вуячич не реализовал 11-метровый удар, пробив мимо ворот. На 86-й минуте судья Василий Казарцев удалил защитника «Ростова» Умара Сако за вторую желтую карточку.

За «Рубин» с первых минут играл нападающий Мирлинд Даку, пропустивший два предыдущих матча команды из-за травмы и дисквалификации.

«Рубин» в последних семи играх в сезоне забил всего один мяч — в ворота «Ахмата» (1:0) в конце ноября.

Для команд матч стал заключительным в 2025 году. Первую половину сезона «Рубин» закончил с 23 набранными очками. В прошлом розыгрыше турнира к этому отрезку чемпионата казанцы имели 26 баллов.

Следующий матч «Рубин» проведет 1 марта в Махачкале с местным «Динамо», время будет определено чуть позже.

Зульфат Шафигуллин