«Рубин» и «Ростов» объявили составы на заключительный матч в году

Встреча начнется в 14:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» и «Ростов» определились со стартовыми составами на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игру в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 14:00 по московскому времени.



В состав «Рубина» вернулся после травмы и дисквалификации Мирлинд Даку.



Состав «Рубина»: Ставер — Арройо, Тесленко, Вуячич, Нижегородов, Рожков — Кузяев, Йочич, Чумич — Шабанхаджай, Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У «Ростова» вне заявки остался нападающий Тимур Сулейманов, пропускающий матч из-за дисквалификации.

Состав «Ростова»: Ятимов — Вахания, Сако, Мелехин, Чистяков, Щетинин — Роналду, Комаров, Миронов, Мохебби — Голенков.



«Рубин» занимает седьмое место в РПЛ, «Ростов» идет 11-м. Встреча станет заключительной для команд в 2025 году.

Зульфат Шафигуллин