Маркус Бингэм в четвертый раз вошел в символическую пятерку Единой лиги ВТБ

Бингэм проявил себя в гостевом победном матче против саратовского «Автодора»

Фото: Динар Фатыхов

Центровой Маркус Бингэм по итогам первой игровой недели декабря (с 1-го по 7-е число) в четвертый раз за сезон был включен в символическую пятерку Единой лиги ВТБ. Об этом сказано на сайте турнира.

Бингэм проявил себя в гостевом победном матче против саратовского «Автодора», который завершился со счетом 74:58 в пользу УНИКСа. В этой встрече Маркус отметился 17 набранными очками, 5 подборами и 4 перехватами. Примечательно, что его коэффициент полезных действий составил 23, что стало лучшим показателем среди игроков обеих команд.

Помимо Маркуса Бингэма, в символическую пятерку тура также вошли защитники Мело Тримбл (ЦСКА) и Брэндан Адамс («Бетсити Парма»), а также центровые Андрей Мартюк («Зенит») и Андрей Зубков из МБА-МАИ.



Рената Валеева