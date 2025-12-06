Цена новых авто в Татарстане стабилизировалась на уровне 2,92 млн рублей

Цены на китайские автомобили снизились, однако Lada и Hyundai дорожают

Фото: Максим Платонов

Некоторые марки снизили цены, другие показали заметный рост. Эксперты «Авто.ру» оценили автомобильный рынок региона за ноябрь.

Китайская марка Jetour продемонстрировала максимальное снижение стоимости своего кроссовера Dashing на 4%, теперь его цена составляет 2,85 млн рублей. Среди лидеров снижения также оказались внедорожники Haval H5 (-3,6%) и отечественный универсал Lada Niva Travel (-2,3%).

Существенно увеличились цены на российские модели Hyundai Solaris KRS (+9,6%), Solaris KRX (+7,1%) и новинку рынка — Lada Iskra (+5,5%). Несмотря на общее повышение цен, в российском сегменте отмечается стабильный рост предложений.

Количество предложений автомобилей китайских брендов значительно уменьшилось за последний месяц и год. Вместе с тем число объявлений о продаже машин российского производства выросло на 13%, преимущественно благодаря маркам Tenet и Lada Iskra.

Ранее «Реальное время» писало, что доля китайских авто на российском рынке снизилась до 44,7%.



Ариана Ранцева