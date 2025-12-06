Новости спорта

Татарстанцы Ардашев и Фалеева победили на этапе Кубка России по лыжам

13:59, 06.12.2025

Лидеры татарстанской сборной одержали победы на соревнованиях в Тюмени

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанские лыжники Сергей Ардашев и Анастасия Фалеева одержали победы на этапе Кубка России в Тюмени. Представители сборной Татарстана стали первыми в спринтерских гонках.

У мужчин первое место занял Сергей Ардашев, опередивший Александра Терентьева. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Татарстана — Савелий Коростелев, по ходу гонки сломавший лыжную палку.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В соревнованиях не участвовал олимпийский чемпион Александр Большунов, отстраненный от турниров из-за инцидента с Александром Бакуровым.

В женской части соревнований победила Анастасия Фалеева. В тройке лучших также финишировали Алена Баранова и Екатерина Евтягина.

Завтра в Тюмени в рамках этапа Кубка России пройдут масс-старты у мужчин и женщин.

Зульфат Шафигуллин

