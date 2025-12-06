Татарстанцы Ардашев и Фалеева победили на этапе Кубка России по лыжам
Лидеры татарстанской сборной одержали победы на соревнованиях в Тюмени
Татарстанские лыжники Сергей Ардашев и Анастасия Фалеева одержали победы на этапе Кубка России в Тюмени. Представители сборной Татарстана стали первыми в спринтерских гонках.
У мужчин первое место занял Сергей Ардашев, опередивший Александра Терентьева. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Татарстана — Савелий Коростелев, по ходу гонки сломавший лыжную палку.
В соревнованиях не участвовал олимпийский чемпион Александр Большунов, отстраненный от турниров из-за инцидента с Александром Бакуровым.
В женской части соревнований победила Анастасия Фалеева. В тройке лучших также финишировали Алена Баранова и Екатерина Евтягина.
Завтра в Тюмени в рамках этапа Кубка России пройдут масс-старты у мужчин и женщин.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».