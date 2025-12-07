Ландо Норрис стал 35-м чемпионом Формулы-1, обогнав по очкам Макса Ферстаппена

Британский пилот команды McLaren Ландо Норрис стал чемпионом мира «Формулы-1» по итогам сезона 2025 года. Решающая гонка, состоявшаяся в Абу-Даби, принесла Норрису долгожданный титул, несмотря на третье место в самом заезде.

На первом месте по итогам заезда расположился уже бывший чемпион Макс Ферстаппен, на втором — его сокомандник Оскар Пиастри. Однако, благодаря солидному отрыву, который он имел перед последним этапом, британец смог удержать лидерство в личном зачете, опередив Ферстаппена на 12 очков.

По итогам гонки в ОАЭ пилотов разделили всего два очка в личном зачете:

Норрис — 423 Ферстаппен — 421

Впервые с 2010 года за чемпионский титул в последней гонке боролись сразу три пилота. Это противостояние прервало гегемонию Макса Ферстаппена, который становился чемпионом мира последние четыре сезона.

Слева — Ландо Норрис, по середине — Оскар Пиастри, справа — Макс Ферстаппен. взято из телеграм-канала "Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт"

Победа Ландо Норриса стала не единственным триумфом для команды McLaren в этом году. Задолго до финиша сезона команда досрочно завоевала Кубок конструкторов, продемонстрировав выдающуюся работу всего коллектива.

Последний раз пилот McLaren становился чемпионом «Формулы-1» в 2008 году, когда титул выиграл Льюис Хэмилтон.

Рената Валеева