Ландо Норрис стал 35-м чемпионом Формулы-1, обогнав по очкам Макса Ферстаппена
Последний раз пилот McLaren становился чемпионом в 2008 году, когда титул выиграл Льюис Хэмилтон
Британский пилот команды McLaren Ландо Норрис стал чемпионом мира «Формулы-1» по итогам сезона 2025 года. Решающая гонка, состоявшаяся в Абу-Даби, принесла Норрису долгожданный титул, несмотря на третье место в самом заезде.
На первом месте по итогам заезда расположился уже бывший чемпион Макс Ферстаппен, на втором — его сокомандник Оскар Пиастри. Однако, благодаря солидному отрыву, который он имел перед последним этапом, британец смог удержать лидерство в личном зачете, опередив Ферстаппена на 12 очков.
По итогам гонки в ОАЭ пилотов разделили всего два очка в личном зачете:
- Норрис — 423
- Ферстаппен — 421
Впервые с 2010 года за чемпионский титул в последней гонке боролись сразу три пилота. Это противостояние прервало гегемонию Макса Ферстаппена, который становился чемпионом мира последние четыре сезона.
Победа Ландо Норриса стала не единственным триумфом для команды McLaren в этом году. Задолго до финиша сезона команда досрочно завоевала Кубок конструкторов, продемонстрировав выдающуюся работу всего коллектива.
Последний раз пилот McLaren становился чемпионом «Формулы-1» в 2008 году, когда титул выиграл Льюис Хэмилтон.
Справка
Ландо Норрис — британский автогонщик, выступающий в «Формуле-1» за команду McLaren. Дебютировал в «Формуле» в 2019 году, а к 2024 году стал вице-чемпионом мира, финишировав вторым в личном зачете позади Макса Ферстаппена. В 2025 году Норрис одержал свою первую победу в чемпионате на Гран-при Сан-Паулу.
До «Формулы-1» Норрис добился успеха в молодежных сериях: победил в Европейской Формуле-3 (2017) и стал вице-чемпионом Формулы-2 (2018), а с 2017 года являлся частью молодежной программы McLaren.
