«Рубин» сыграет в гостях с «Ростовом» в последнем матче в году

Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 14:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Рубин» сыграет в гостях с «Ростовом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 14:00 по московскому времени.



«Рубин» после 17 туров занимает седьмое место в турнирной таблице. В предыдущем матче чемпионата казанцы на выезде уступили «Зениту» со счетом 0:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ростов» после 17 игр идет на 11-й строчке таблицы РПЛ. В минувшем туре подопечные Джонатана Альбы проиграли в родных стенах «Локомотиву» (1:3). В последний раз дома ростовчане побеждали еще в середине октября, обыграв ЦСКА (1:0).



В рамках первого круга чемпионата «Рубин» и «Ростов» сыграли в Казани в августе, тогда победили хозяева — 1:0.



В прямом эфире матч из Ростова-на-Дону покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 14:00 мск.

Зульфат Шафигуллин