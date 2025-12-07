Петр Ян вернул пояс UFC, одолев Мераба Двалишвили в Лас-Вегасе

Судьи единогласно отдали победу россиянину

Российский боец Петр Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323, который состоялся в Лас-Вегасе. По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу россиянину, который вновь стал чемпионом UFC в легчайшем весе.



Судейские записки подтвердили доминирование Яна: 49:46, 49:46 и 48:47 в его пользу.

Ранее Петр Ян уже владел этим титулом. Впервые он завоевал его в июле 2020 года, победив бразильца Жозе Альдо. Однако в марте 2021 года в своей первой же защите он утратил пояс в бою с американцем Алджамэйном Стерлингом.







32-летний Петр Ян теперь имеет в своей профессиональной карьере в смешанных единоборствах (MMA) 20 побед при пяти поражениях. Для 34-летнего Мераба Двалишвили это поражение стало пятым при 21 победе.

Грузинский боец, проводивший четвертую защиту титула за год, также прервал свою серию из 14 побед подряд.

Рената Валеева