Новости спорта

18:46 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Петр Ян вернул пояс UFC, одолев Мераба Двалишвили в Лас-Вегасе

09:41, 07.12.2025

Судьи единогласно отдали победу россиянину

Российский боец Петр Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323, который состоялся в Лас-Вегасе. По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу россиянину, который вновь стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

Судейские записки подтвердили доминирование Яна: 49:46, 49:46 и 48:47 в его пользу.

Ранее Петр Ян уже владел этим титулом. Впервые он завоевал его в июле 2020 года, победив бразильца Жозе Альдо. Однако в марте 2021 года в своей первой же защите он утратил пояс в бою с американцем Алджамэйном Стерлингом.


32-летний Петр Ян теперь имеет в своей профессиональной карьере в смешанных единоборствах (MMA) 20 побед при пяти поражениях. Для 34-летнего Мераба Двалишвили это поражение стало пятым при 21 победе.

Грузинский боец, проводивший четвертую защиту титула за год, также прервал свою серию из 14 побед подряд.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Спорт

Новости партнеров

Читайте также