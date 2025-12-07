Гатиятулин ответил на слухи о переходе Спронга в «Ак Барс»

Ранее сообщалось, что казанский клуб заинтересован в подписании лидера ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал слухи об интересе к нападающему ЦСКА Даниэлю Спронгу. Ранее сообщалось, что, помимо казанцев, на игрока претендуют «Шанхайские Драконы».



Гатиятулин не опроверг, но и не подтвердил слухи о возможном переходе Спронга в «Ак Барс».

— В этом ничего нового — чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Не вижу смысла это обсуждать. Мы будем использовать любую возможность усилиться, — сказал Гатиятулин.

Летом Спронг мог перейти в «Ак Барс», но после НХЛ выбрал московский ЦСКА. Недавно хоккеист сам признался об интересе казанского клуба.

В нынешнем сезоне Спронг является лучшим бомбардиром и снайпером ЦСКА с 31 (12+19) набранным очком в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Зульфат Шафигуллин