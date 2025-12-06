Казанский «Зенит» одержал победу над питерским «Зенитом» в матче Единой лиги ВТБ

Эта победа позволила казанскому «Зениту» укрепить свои позиции в турнирной таблице мужской Суперлиги

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Зенит» одержал уверенную победу над питерским «Зенитом» в матче Единой лиги ВТБ, который проходил в Санкт-Петербурге. Игра началась с полного доминирования питерской команды, которая быстро повела в счете — 3:1, а затем и 4:1. Казанцы испытывали серьезные проблемы с приемом, что позволило питерцам создать значительный отрыв. В первой партии счет достиг 25:15 в пользу хозяев площадки. Об этом сообщает пресс-служба ВК «Зенит».

Вторая партия прошла под диктовку казанцев, которые смогли наладить игру на блоке и начать контролировать ход встречи. В третьей партии команды обменивались очками, но в концовке казанцы сумели вырваться вперед и одержать победу со счетом 25:23.

Четвертая партия стала решающей. Казанцы вновь были точнее на подачах, а питерцы начали допускать ошибки на приеме. В итоге «Зенит-Казань» одержал победу в партии со счетом 25:18 и в матче со счетом 3:1.

Эта победа позволила казанскому «Зениту» укрепить свои позиции в турнирной таблице мужской Суперлиги.

Дмитрий Зайцев