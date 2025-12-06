УНИКС после ноябрьского перерыва встретится с «Автодором» в Саратове

У казанцев на скамейке нет сразу трех лидеров, а саратовцы идут с самой серьезной серией поражений в истории клуба

Фото: Динар Фатыхов

В субботу, 6 декабря, казанский УНИКС (10-2) возобновит борьбу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ после ноябрьской паузы. «Бело-зеленые» отправятся в Саратов, где сразятся с местным «Автодором» (2-11), который переживает не лучшие времена.

Перед перерывом казанцы столкнулись с трудностями: в минувшем туре ослабленные потерей из-за травм сразу троих лидеров «бело-зеленые» уступили в гостевом противостоянии пермской «Парме» со счетом 82:90. Этот результат привел к тому, что татарстанцы с одинаковым количеством побед и поражений (10-2) теперь делят первое место с ЦСКА, уступая москвичам лишь по дополнительным показателям.

Соперник УНИКСа, саратовский «Автодор», находится в глубоком кризисе. На осеннем отрезке сезона команда столкнулась с чередой кадровых проблем и сумела одержать лишь две домашние победы (над «Самарой» — 84:76 и «Енисеем» — 76:73) в 13 турах, расположившись на предпоследнем, 10-м месте в турнирной таблице. Более того, к предстоящей встрече волжане подходят с самой серьезной серией поражений в истории клуба, насчитывающей 10 матчей подряд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исторически противостояние этих команд складывается в пользу казанцев. В матче первого круга текущего чемпионата на паркете «Баскет-холла» УНИКС уверенно взял верх над гостями из Саратова со счетом 87:68. В прошедшем спортивном сезоне 2024/25 годов казанцы провели против саратовцев целых 7 матчей на стадиях регулярного чемпионата и четвертьфинала, и все игры неизменно завершались в пользу нашей команды.



Начало матча: 14:00 мск.

Место проведения: Саратов, ДС «Кристалл».

Трансляция: «VK Видео», официальный сайт Лиги.

Рената Валеева