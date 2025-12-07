«Ак Барс» объявил состав на матч с «Нефтехимиком» в Нижнекамске

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» объявил состав на игру с «Нефтехимиком» в Нижнекамске в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Татарстанское дерби» стартует в 17:00 по московскому времени.

В составе «Ак Барса» сыграет Семен Терехов, один из лучших бомбардиров Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Нападающий заменит Владимира Алистрова в третьем звене. Также вновь вне заявки остался Артем Галимов, вместо которого сыграет Алексей Пустозеров.

В воротах с первых минут выйдет Тимур Билялов, пропустивший игру с «Салаватом Юлаевым» (1:4). Сменщиком заявлен голкипер Максим Арефьев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В нынешнем сезоне команды провели три очных поединка. В начале чемпионата «Нефтехимик» выиграл в Казани 2:1, после чего дважды проиграл в Нижнекамске — 1:4, 2:3.

«Ак Барс» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» занимает пятое место на Востоке.

В прямом эфире игру из Нижнекамска покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин