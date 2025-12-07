«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске

«Татарстанское дерби» осталось за казанской командой

«Ак Барс» обыграл в гостях «Нефтехимик» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина в третий раз в сезоне победила в Нижнекамске.

В составе «Ак Барса» отличились Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов и Кирилл Семенов. Казанцы прервали семиматчевую серию без голов в большинстве. У «Нефтехимика» гол в активе Андрея Белозерова, реализовавшего «лишнего» в третьем периоде.

«Ак Барс» набрал 48 очков и занимает второе место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 37 баллами остается на пятой строчке Востока.

Ранее казанцы проиграли «Салавату Юлаеву» в Уфе со счетом 1:4. После игры с «Нефтехимиком» казанская команда уйдет на недельный перерыв в чемпионате.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 16 декабря в Казани с «Салаватом Юлаевым» в 19:00 по московскому времени.

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы:

0:1 — Яшкин (Хмелевский, Миллер, 25:07, 5х4);

0:2 — Барабанов (Пустозеров, Лучевников, 30:16);

1:2 — Белозеров (Митякин, Душак, 40:07, 5х4);

1:3 — Семенов (Дыняк, 58:52)

Зульфат Шафигуллин