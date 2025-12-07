Коростелев: российским лыжникам выставили счет за нейтральный статус

Ранее CAS обязал Международную федерацию лыжного спорта отменить отстранение россиян от соревнований

Фото: Динар Фатыхов

Российский лыжник, представляющий Татарстан, Савелий Коростелев рассказал о финансовой составляющей в процессе оформления нейтрального статуса, необходимого для возвращения на международные соревнования. По его словам, спортсменам придется заплатить порядка 200 тысяч рублей (2 тысячи швейцарских франков) за право выступать, передает «Спортс».

Это заявление прозвучало после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить отстранение россиян от соревнований.

— FIS выложил пресс-релиз, там почта. Мы на нее написали — атлеты, кто желает податься на статус. Нам на следующий день прислали анкеты для заполнения, все документы: как, почему и для чего. На данный момент мы заполнили анкеты. И я так подозреваю, одновременно ждем счет на оплату. Потому что статус стоит денег, — рассказал Коростелев.

На вопрос о точной сумме спортсмен назвал цифру в две тысячи швейцарских франков, что по текущему курсу составляет порядка 200 тыс. российских рублей. При этом, по словам лыжника, оплата является обязательным условием для получения статуса.

— Там написано в документе что-то из разряда: пока оплата не пройдет, статуса не будет, ха-ха. Что-то такое есть в анкете. Не в самой анкете, а в приложении к ней, — поделился Савелий.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Деньги пока не отправлены, так как реквизиты для оплаты еще не получены. Однако Коростелев предупредил о другом важном моменте: в случае отказа в предоставлении нейтрального статуса, деньги спортсменам не вернут.

— Нет, ни в коем случае. Все должны оценивать риски и понимать, на что идут, — подчеркнул лыжник, добавив, что решение о возвращении на международные старты сопряжено не только со спортивными, но и с серьезными финансовыми рисками для атлетов.

Рената Валеева