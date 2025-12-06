УНИКС одержал победу над саратовским «Автодором» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 74:58

Самым результативным игроком матча стал центровой УНИКСа Маркус Бингэм

Фото: Динар Фатыхов

Баскетбольный клуб УНИКС (Казань) одержал победу над саратовским «Автодором» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 74:58. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча прошла на площадке спорткомплекса «Кристалл» в Саратове. Ключевым отрезком матча стала третья четверть, в которой хозяева смогли набрать лишь 8 очков.

Самым результативным игроком матча стал центровой УНИКСа Маркус Бингэм, набравший 17 очков. Также на его счету 5 подборов и 4 перехвата. Лучшим в составе «Автодора» оказался Ален Хаджибегович, который набрал 14 очков и сделал 7 подборов.

Дмитрий Зайцев