«Я этого не хотел»: велокиллер признал вину в покушении на Шевыреву в суде Татарстана

Апелляционная инстанция оставила обвиняемого сотрудника МЧС в СИЗО

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным заочный арест Рафиса Султанова, обвиняемого в нападении на Ирину Шевыреву в Казани. В перерыве заседания арестованный подтвердил «Реальному времени» свою вину в этом преступлении..

При этом Рафис Султанов опроверг ранее распространенную информацию о том, что получил за совершенное какие-либо средства — в качестве аванса и «командировочных», чтобы покинуть Россию сразу после нападения. На вопрос журналиста «Реального времени», что же тогда им двигало, он сказал следующее: «Трудно объяснить... Я этого не хотел. Сожалею».

В этот момент из совещательной комнаты вышла судья Верховного суда РТ, и покаянная речь обвиняемого оборвалась. На заседании он назвался холостым жителем Казани со средне-специальным образованием и сообщил — до задержания в Таджикистане работал в МЧС пожарным спасателем.

С тех пор прошло уже три недели, а решение Советского райсуда Казани о заочном аресте Султанова вступило в силу лишь сегодня. Апелляционная инстанция не согласилась с доводами адвокатов Юлии Володягиной и Гульнары Нафиковой об отсутствии обоснований для объявления в международный розыск и заочного ареста. Кроме того, защита отмечала — сам спасатель до отъезда за границу не уведомлялся о возбуждении против него уголовного дела.

Первые признательные показания по делу о покушении на жену казанского бизнесмена Султанов начал давать еще за границей. После экстрадиции на допросе в Следкоме по Татарстану он также подтвердил свое участие в слежке за женщиной и нападении на нее, а при проверке показаний на месте преступления — близ гимназии №94 по улице Восстания — показал и рассказал, как наносил удары. Причем на этих следственных действиях его интересы представляла другой адвокат по назначению Юлия Никулина.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, по версии СК, 14 октября Султанов совершил нападение на Ирину Шевыреву в Казани, 16-го был заочно арестован и объявлен в международный розыск, оперативно найден в Таджикистане и уже 19-го водворен в камеру казанского СИЗО.

В результате нападения Ирина Шевырева получила множество колото-резанных ран в области шеи и груди, но в результате активного сопротивления, а также оперативной и квалифицированной медпомощи осталась жива. В больнице она провела две недели, а уже 1 ноября пришла в Верховный суд Татарстана и заявила о несогласии с версией следствия, о том что ее свекор Станислав Шевырев может иметь отношение к заказу этого преступления. Тем не менее апелляционная инстанция не нашла оснований для его освобождения.

Шевырев и его сын Иван — супруг пострадавшей — стали фигурантами этого дела. В суде оба представлялись заместителями директора компании «Волга-Автодор» — подрядчика контрактов на дорожные стройки в 35 млрд рублей. При этом защитники подчеркивали, Шевырев-старший — является важным звеном фирмы, отвечающим за выполнение госзаказов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Шевырева-младшего также задерживали по этому делу, однако в итоге освободили в статусе подозреваемого. За решеткой же помимо его отца и уже сознавшегося в нападении Рафиса Султанова находятся начальник службы безопасности «Волга-Автодор» Андрей Черкасин и один из неофициальных работников этой компании Бурихон Хамидов. Его брат, уроженец Таджикистана, арестован заочно. А начальник смены охраны «Волга-Автодор» Булат Галлямов помещен под домашний арест и государственную защиту. Ранее в судах засветили его показания о том, что он получал задания на слежку за Шевыревой от непосредственного начальника — Черкасина, а тот — от шефа компании. По данным источников «Реального времени», «шефами» в «Волга-Автодоре» персонал называл Станислава и Ивана Шевыревых.