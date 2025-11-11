От полиграфа отказался, вину не признал: главу службы безопасности «Волга-Автодора» оставили в СИЗО Казани

«От полиграфа отказался вину не признал»: главу службы безопасности «Волга-Автодора» оставили в СИЗО Казани

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Верховный суд Татарстана утвердил решение об аресте одного из ключевых фигурантов дела о покушении на Ирину Шевыреву. Начальник службы безопасности «Волга-Автодора» Андрей Черкасин останется в СИЗО минимум до 14 декабря, передает журналист «Реального времени».

На заседании по ходатайству адвоката Руслана Губаева приобщили копию протокола допроса обвиняемого от 20 октября, где тот полностью отрицает вину в покушении на Ирину Шевыреву, но при этом отказывается от прохождения исследования на полиграфе. Также прибщили копию протокола очной ставки Черкасина с подчиненным Булатом Галлямовым. Последний, напомним, сейчас под домашним арестом и госзащитой. В своих показаниях и на очной ставке начальник смены охраны «Волга-Автодор» Галлямов рассказывал о том, что он сам и Черкасин причастны к данному преступлению.

Кроме того, суд исследовал еще ряд документов защиты — благодарность министра внутренних дел с присвоением звания Черкасину майора милиции, книжку ветерана органов внутренних дел и внутренних войск, а также удостоверения о медалях «90 лет уголовному розыску» и «За отличие в службе» I степени.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В своей жалобе защитник называл решение Советского райсуда Казани об аресте пенсионера МВД вынесенным без учета позиции Конституционного суда РФ. Указывал: «Черкасин всю сознательную жизнь боролся с преступностью и занимался охраной порядка, приносил пользу обществу и являлся законопослушным гражданином».

Также Губаев подчеркивал — родных и имущества за границей Черкасин не имеет, никаких попыток скрыться не предпринимал и не будет этого делать — «добровольно явился к следователю».

Сам Андрей Черкасин на заседании просился под домашний арест. Однако речь в свою защиту читал с листа, почти не делая интонационных пауз. Поддержать его на заседание пришла супруга, ныне работающая бухгалтером «Волга-Автодора».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Ваша честь, преступление, которое мне инкриминируют, я не совершал, — обратился он к преседательствующему судье Максиму Беляеву. — Считаю, Галлямов оговаривает меня, потому что я помог его задержать. По просьбе сотрудников полиции я не давал ему уйти из кабинета. Если бы я был причастен, я бы его выпустил, чтобы он убежал.

По словам обвиняемого ветерана МВД и начальника службы безопасности «Волга-Автодора», ему обидно, что на одном из федеральных каналов его называют неизвестной личностью с неизвестным прошлым. Чтобы проинформировать общественность о прошлом Черкасина, защита и представила в суд документы о наградах, а также не стала возражать против СМИ на заседании.

Главный безопасник стройфирмы подчеркнул — изначально давать показания в СК отказался лишь по одной причине — не хотел этого делать с адвокатом по назначению. После заключения соглашения с Русланом Губаевым ответил на все вопросы следствия, — уверяет он. «У меня самого — дочь и два внука, которых я люблю и ценю. Как отец и дедушка, никогда бы такого не совершил», — завершил чтение написанного Черкасин.

Представитель прокуратуры РТ Андрей Андронов просил признать решение об аресте законным, считая, что опасения следователей о возможности фигуранта скрыться либо оказать давление на свидетелей и потерпевшую не лишены оснований.

Судья Максим Беляев по собственной инициативе истребовал из Следкома копию постановления о привлечении отставного майора в качестве обвиняемого, огласил уже звучавшую в суде фабулу о преступлении по сговору между Султановым, Хамидовыми, Галлямовым, Черкасиным и Шевыревыми, в рамках которой за Ириной Шевыревой сначала была организована слежка, а потом нападение.

По итогам заседания главный безопасник стройкомпании остался в СИЗО.

Напомним, сегодня же Верховный суд РТ признал законным заочный арест сотрудника МЧС Рафиса Султанова, который признался в том, что именно он напал на супругу бизнесмена утром 14 октября, зная, в какое время та поведет ребенка из садика. В разговоре с «Реальным временем» Султанов заявил, что делать этого не хотел и денег не получал.

