Как ИИ в России нарушает права потребителей и определяет политическую повестку

И при чем здесь инопланетяне, прилетевшие в Чебоксары

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) активно обсуждается на самых высоких уровнях по всему миру. Буквально вчера президент России Владимир Путин поручил сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ и создать штаб по руководству отрасли. Как утверждают эксперты, скоро технологии будут формировать общественную и политическую повестку. Подробнее — в материале «Реального времени».

ИИ для россиян — помощник, а не игрушка

Россияне все больше привыкают к ИИ: больше половины из них — 63% — пользовались им в течение последнего года. Чаще всего респонденты пользовались голосовым помощником (31%), получили текстовые ответы на запросы от нейросетей (31%), обращались к чат-боту (21%), использовали систему распознавания объектов (19%). Об этом на круглом столе «Искусственный интеллект: общественное благо или вред?» сообщил директор департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.

А вот доверяют ли россияне искусственному интеллекту? Каждый второй — 52% — ответил положительно.





С недоверием к новым технологиям относятся 38% респондентов.





— ИИ — это вообще кто [для россиян]? Основной ответ, конечно, что это помощник. Есть надежда, что эти технологии способны облегчить жизнь человека и ускорить многие процессы. Итак, 54% россиян воспринимают ИИ прежде всего как помощника. Этот показатель значительно выше среди молодых. На втором месте с существенным отрывом ответ «игрушка», — рассказал спикер.

При этом россияне не считают, что ИИ может принимать участие автономно. 77% опрошенных заявили, что оценкой этичности его продуктов и решений обязательно должен заниматься человек. Лишь 11% участников исследования считают, что нейросети можно обучить морали.

Неудивительно, что главным риском развития ИИ россияне назвали использование его в корыстных целях (65%). Также негативными последствиями граждане назвали:

сбор данных, которые могут быть похищены, — 61%;

риск принятия ошибочных решений — 58%;

риск принятия решений, за которые не будет ответственных, — 57%;

лишение людей работы — 40%.

Директор департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что россияне все больше привыкают к ИИ. скриншот трансляции круглого стола

К слову, в будущем ИИ будет принимать участие в социологических опросах вместо людей. Как заявил Мамонов, на Западе такой обход уже практикуют, в России — пока нет. Речь идет о так называемом синтетическом респонденте — цифровых моделях людей, которые «с высокой долей вероятности предполагают ответы респондента».



«Это соответствует законодательству в сфере прав потребителя? 100% нет»

Искусственный интеллект вообще нуждается в другом названии, заявил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Дмитрий Гусев. По его словам, справедливо было бы называть его, например, системой анализа и синтеза.

— То, что мы называем искусственным интеллектом, конечно, интеллектом не является. У интеллекта есть мораль, совесть. То, о чем мы говорим, — это компьютерная программа. Чем больше мы очеловечиваем эту самую компьютерную программу, тем больше рисков несем. Когда мы называем программу интеллектом, пусть и искусственным, мы ее очеловечиваем, относимся как к собеседнику. А это не так, программа будет действовать только согласно тем алгоритмам, которые в нее заложены, — считает он.

Сегодня использование ИИ во многих сферах недостаточно регулируется законом, следовало из слов Гусева.

Искусственный интеллект вообще нуждается в другом названии, заявил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Дмитрий Гусев. скриншот трансляции круглого стола

— При использовании программ, которые мы называем искусственным интеллектом, возникают вопросы прав потребителя. Когда, например, заказываешь авиабилет. Зашел в одну программу, в другую. Возвращаешься в первую — билет стоит дороже, [хотя прошло] три-пять минут. Так заложено алгоритмами. [Если сравнивать цены на] поездки в «Яндекс Такси» из какой-то точки и обратно, то доехать домой всегда дороже. Это соответствует нынешнему законодательству в сфере прав потребителя? 100% нет. Это пробел. Ведь не бывает же такого, что вы зашли в «Магнит», потом в «Пятерочку», потом снова в «Магнит», а сахар там подорожал,— привел пример депутат.

Высказался он и за маркировку контента, созданного при помощи ИИ. Впрочем, как возразили Гусеву другие участники дискуссии, отметить подобные материалы невозможно. Вызывает вопросы и контроль соблюдения такой меры. «Реальное время» уже опрашивало экспертов о том, может ли рынок отрегулировать этот вопрос без вмешательства государства. Подробнее — в материале издания.

Как ИИ-контент определяет политическую повестку

В скором будущем ИИ будет формировать общественную повестку в разных государствах, уверен руководитель направления таргетинга АНО «Диалог регионы» Никита Дьяков. В мировой практике прецеденты уже есть. К примеру, недавно в Торонто (Канада) местные власти решили убрать парковки около небольших магазинчиков и сделать линию для общественного транспорта. В результате в соцсетях распространились фейковые видео, в которых люди высказывались против нововведений.

В скором будущем ИИ будет формировать общественную повестку в разных государствах, уверен руководитель направления таргетинга АНО «Диалог регионы» Никита Дьяков. скриншот трансляции круглого стола

— Это коммерсанты обратились в пиар-агентство, чтобы сгенерировать такие ролики. Их подхватывали, люди их обсуждали. Решение властей пришлось на некоторые срок отложить, — поделился Дьяков.

Он привел еще один пример, на этот раз — в соседней с Татарстаном Чувашии, где недавно прошли выборы главы.

— В пабликах соцсетей [вышел] цикл роликов про инопланетян. По сюжету, они прилетели в Чебоксары, хотели их захватить, но оказалось, что в городе все прекрасно. Этот контент массово воспринимался жителями очень позитивно, — подчеркнул спикер. — Выборы не за горами. Как ИИ будет использоваться в них? Думаю, в эту избирательную кампанию к нему будут обращаться активно.

Сегодня каждая политическая партия и каждый политический субъект в России активно использует ИИ, добавил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия»:

— Не делать это невозможно. Количество контента, которое генерируется субъектами, удваивается или утраивается ежегодно. Я могу сказать по своей практике. Три года мне позволяло занимать понятные строчки в информационной картине страны одно количество контента. Сегодня я вынужден делать в два-три раза больше. Все используют компьютерные технологии. Когда все политические партии уравняются в этих технологиях, то преимущество будет не за счет ИИ, а за счет совершенно других вещей. В том числе — встреч.

