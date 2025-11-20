Новости технологий

Как ИИ в России нарушает права потребителей и определяет политическую повестку

18:00, 20.11.2025

И при чем здесь инопланетяне, прилетевшие в Чебоксары

Фото: Steve Johnson для Unsplash

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) активно обсуждается на самых высоких уровнях по всему миру. Буквально вчера президент России Владимир Путин поручил сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ и создать штаб по руководству отрасли. Как утверждают эксперты, скоро технологии будут формировать общественную и политическую повестку. Подробнее — в материале «Реального времени».

ИИ для россиян — помощник, а не игрушка

Россияне все больше привыкают к ИИ: больше половины из них — 63% — пользовались им в течение последнего года. Чаще всего респонденты пользовались голосовым помощником (31%), получили текстовые ответы на запросы от нейросетей (31%), обращались к чат-боту (21%), использовали систему распознавания объектов (19%). Об этом на круглом столе «Искусственный интеллект: общественное благо или вред?» сообщил директор департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.

А вот доверяют ли россияне искусственному интеллекту? Каждый второй — 52% — ответил положительно.

скриншот трансляции круглого стола


С недоверием к новым технологиям относятся 38% респондентов.

скриншот трансляции круглого стола


— ИИ — это вообще кто [для россиян]? Основной ответ, конечно, что это помощник. Есть надежда, что эти технологии способны облегчить жизнь человека и ускорить многие процессы. Итак, 54% россиян воспринимают ИИ прежде всего как помощника. Этот показатель значительно выше среди молодых. На втором месте с существенным отрывом ответ «игрушка», — рассказал спикер.

При этом россияне не считают, что ИИ может принимать участие автономно. 77% опрошенных заявили, что оценкой этичности его продуктов и решений обязательно должен заниматься человек. Лишь 11% участников исследования считают, что нейросети можно обучить морали.

Неудивительно, что главным риском развития ИИ россияне назвали использование его в корыстных целях (65%). Также негативными последствиями граждане назвали:

  • сбор данных, которые могут быть похищены, — 61%;
  • риск принятия ошибочных решений — 58%;
  • риск принятия решений, за которые не будет ответственных, — 57%;
  • лишение людей работы — 40%.
Директор департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что россияне все больше привыкают к ИИ. скриншот трансляции круглого стола

К слову, в будущем ИИ будет принимать участие в социологических опросах вместо людей. Как заявил Мамонов, на Западе такой обход уже практикуют, в России — пока нет. Речь идет о так называемом синтетическом респонденте — цифровых моделях людей, которые «с высокой долей вероятности предполагают ответы респондента».

«Это соответствует законодательству в сфере прав потребителя? 100% нет»

Искусственный интеллект вообще нуждается в другом названии, заявил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Дмитрий Гусев. По его словам, справедливо было бы называть его, например, системой анализа и синтеза.

— То, что мы называем искусственным интеллектом, конечно, интеллектом не является. У интеллекта есть мораль, совесть. То, о чем мы говорим, — это компьютерная программа. Чем больше мы очеловечиваем эту самую компьютерную программу, тем больше рисков несем. Когда мы называем программу интеллектом, пусть и искусственным, мы ее очеловечиваем, относимся как к собеседнику. А это не так, программа будет действовать только согласно тем алгоритмам, которые в нее заложены, — считает он.

Сегодня использование ИИ во многих сферах недостаточно регулируется законом, следовало из слов Гусева.

— При использовании программ, которые мы называем искусственным интеллектом, возникают вопросы прав потребителя. Когда, например, заказываешь авиабилет. Зашел в одну программу, в другую. Возвращаешься в первую — билет стоит дороже, [хотя прошло] три-пять минут. Так заложено алгоритмами. [Если сравнивать цены на] поездки в «Яндекс Такси» из какой-то точки и обратно, то доехать домой всегда дороже. Это соответствует нынешнему законодательству в сфере прав потребителя? 100% нет. Это пробел. Ведь не бывает же такого, что вы зашли в «Магнит», потом в «Пятерочку», потом снова в «Магнит», а сахар там подорожал,— привел пример депутат.

Высказался он и за маркировку контента, созданного при помощи ИИ. Впрочем, как возразили Гусеву другие участники дискуссии, отметить подобные материалы невозможно. Вызывает вопросы и контроль соблюдения такой меры. «Реальное время» уже опрашивало экспертов о том, может ли рынок отрегулировать этот вопрос без вмешательства государства. Подробнее — в материале издания.

Как ИИ-контент определяет политическую повестку

В скором будущем ИИ будет формировать общественную повестку в разных государствах, уверен руководитель направления таргетинга АНО «Диалог регионы» Никита Дьяков. В мировой практике прецеденты уже есть. К примеру, недавно в Торонто (Канада) местные власти решили убрать парковки около небольших магазинчиков и сделать линию для общественного транспорта. В результате в соцсетях распространились фейковые видео, в которых люди высказывались против нововведений.

— Это коммерсанты обратились в пиар-агентство, чтобы сгенерировать такие ролики. Их подхватывали, люди их обсуждали. Решение властей пришлось на некоторые срок отложить, — поделился Дьяков.

Он привел еще один пример, на этот раз — в соседней с Татарстаном Чувашии, где недавно прошли выборы главы.

— В пабликах соцсетей [вышел] цикл роликов про инопланетян. По сюжету, они прилетели в Чебоксары, хотели их захватить, но оказалось, что в городе все прекрасно. Этот контент массово воспринимался жителями очень позитивно, — подчеркнул спикер. — Выборы не за горами. Как ИИ будет использоваться в них? Думаю, в эту избирательную кампанию к нему будут обращаться активно.

Сегодня каждая политическая партия и каждый политический субъект в России активно использует ИИ, добавил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия»:

— Не делать это невозможно. Количество контента, которое генерируется субъектами, удваивается или утраивается ежегодно. Я могу сказать по своей практике. Три года мне позволяло занимать понятные строчки в информационной картине страны одно количество контента. Сегодня я вынужден делать в два-три раза больше. Все используют компьютерные технологии. Когда все политические партии уравняются в этих технологиях, то преимущество будет не за счет ИИ, а за счет совершенно других вещей. В том числе — встреч.

Галия Гарифуллина

