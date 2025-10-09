Маркировка ИИ-контента — визуальный шум, защита авторского права или мера безопасности?

Полностью промаркировать такой контент невозможно, утверждают эксперты. Есть ли выход?

Еще в прошлом году в Госдуме говорили о разработке законопроекта, предусматривающего маркировку контента, созданного при помощи нейросетей. Результатов не последовало, но половина россиян считает: такие меры сегодня необходимы. Все эксперты, опрошенные «Реальным временем», уверены: помечать весь сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ) контент невозможно. Впрочем, в ряде стран обсуждают или уже ввели его обязательную маркировку. О том, не помешают ли новые требования развитию прогресса и может ли рынок отрегулировать этот вопрос без вмешательства государства, — в материале издания.



Половина россиян одобряет маркировку ИИ-контента

Каждый второй россиянин — 56% — считает, что российские власти должны принять закон об обязательной маркировке контента, сгенерированного нейросетями. Речь идет о видео, аудио, изображениях и текстовых материалах. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

— Имеется правовая коллизия в авторском праве. По сути, автором сегодня является лицо, использующее искусственный интеллект в своих работах, — считают опрошенные.

Против высказались лишь 15% респондентов. Затруднились дать ответ еще 29%. «Любая маркировка увеличит стоимость продукта», — опасаются они.

Наиболее настороженно к инициативе относится молодежь: против высказались 17% пользователей младше 34 лет и только 10% соотечественников старше 45. Кроме того, старшее поколение чаще всего затруднялось с ответом: этот вариант выбрал каждый третий. Число сторонников инициативы растет с увеличением уровня доходов. Так, ее поддержали 60% россиян с зарплатой выше 100 тыс. рублей.



Маркировка нужна, но не сейчас

Напомним, вопрос о введении маркировки уже обсуждался в правительстве, но тогда результатов не последовало. В мае прошлого года член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин утверждал, что ведется разработка концепции соответствующего закона.

— В частности, изучается законодательный опыт других стран, идут консультации с экспертами, работа над формулировками базовых дефиниций. <...> На мой взгляд, маркировка должна осуществляться при помощи графических или водяных знаков. Главное, чтобы такая маркировка была ненавязчивой, но притом четкой и заметной для любого пользователя, чтобы он понимал, какой контент перед ним, и мог более тщательно его анализировать, — цитировало его РИА «Новости».

Российский технологический университет еще в 2023 году просил Минцифры ввести обязательную маркировку контента, созданного с помощью нейросетей. Несколько месяцев назад с аналогичной просьбой обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину директор Института социально-экономического анализа и программ развития Андрей Шуриков. Он предупредил: к 2026 году около 90% интернет-контента будет создаваться с использованием ИИ.

В ответ в Минцифры России заявили, что первоочередная задача на данный момент — закрепление в законодательстве «правового режима легитимного создания, распространения и использования» ИИ-контента. Пока даже не существует юридических терминов «дипфейк», «искусственный интеллект» и «синтетический контент», передавали «Известия».

— В настоящее время Минцифры России совместно с Роскомнадзором и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти ведется разработка предложений об установлении требований по маркированию контента, легально производимого и распространяемого посредством информационных технологий, в том числе созданного с использованием технологий искусственного интеллекта и цифровой подмены фото— и видеоизображений человека, — говорилось в письме.



«Идея, конечно, хорошая, но абсолютно все маркировать не надо»

— Идея, конечно, хорошая, но абсолютно все маркировать не надо, — заявил в разговоре с «Реальным временем» СЕО GO Digital Азамат Сиражитдинов. — В ближайшее время ИИ будет использоваться для создания контента практически везде. Соответственно, если начать маркировать вообще все, то у нас каждый сайт будет просто утыкан этими маркировками. Будет [возникать] лишний шум.

По его мнению, генерация контента нейросетями станет такой же привычной, как и его создание при помощи ручки или ноутбука. «Мы же каждый раз не пишем, что создали этот контент, используя такую-то ручку», — говорит эксперт.

— Здесь надо будет находить какие-то грани. Надеюсь, что наш законодатель с этим справится. Причем этот вопрос, скорее всего, надо будет поднимать даже на международном уровне, — резюмировал Азамат Сиражитдинов.

В мире уже появляются первые попытки законодательно регулировать публикацию контента, созданного с применением нейросетей. В Китае с 1 сентября этого года начал действовать первый в истории обязательный национальный стандарт его маркировки. ЕС еще в 2024 году одобрил комплексный закон об ИИ — полное вступление в силу всех положений запланировано на 2026 год. Аналогичный документ приняла и Южная Корея. Над законом об ИИ работает Казахстан — там, в частности, планируется обязательная маркировка продуктов, разработанных с применением таких технологий.

Самое сложное — провести грань между творческим использованием ИИ и автоматизированным производством контента

Замдиректора Института ИИ Университета Иннополис Иван Никанов согласен с тем, что помечать весь генеративный контент невозможно из-за его объема.

— Маркировка контента, созданного ИИ, необходима, но ее следует применять выборочно. Главное — обеспечивать прозрачность в тех сферах, где подлинность информации критически важна: в новостях, политике и при использовании образа реальных людей. В то же время в творчестве и образовании ИИ стал таким же инструментом, как Photoshop или видеоредактор, и здесь избыточный контроль только навредит, — подчеркнул эксперт.

Решение проблемы — в создании разумной системы. Сегодня уже есть крупные платформы, которые могут автоматически помечать такие материалы. «Наша задача — адаптировать эти технологии, сделав маркировку понятной для пользователя и не препятствующей развитию цифровой индустрии», — считает Иван Никанов.



При этом самое сложное — это провести грань между творческим использованием ИИ как инструмента и полностью автоматизированным производством контента, предупредил замдиректора Института ИИ. Для одних нейросеть — это цифровая кисть, расширяющая возможности, для других — конвейер по генерации. Применять к ним единый регламент не только несправедливо, но и контрпродуктивно, поэтому регулирование должно быть гибким и разумным.

«Не знаю, зачем нужны законодательные нормы. Это будет естественная мотивация самих социальных сетей»



С сомнением отнесся к идее законодательно обязать маркировать ИИ-контент сооснователь ГК «Технократия» Булат Ганиев. По его мнению, рынок сам отрегулирует этот вопрос.

— Маркировкой уже занимаются большие платформы типа YouTube и Instagram*. То есть в целом генерированный контент не так уж и сложно маркировать. Не знаю, зачем нам нужны законодательные нормы. Мне кажется, это будет скорее естественная мотивация самих социальных сетей. Если не маркировать [ИИ-контент], то можно создавать контент-фабрики, которые, скажем так, эксплуатируют низшие биологические паттерны поведения людей в Сети, взламывать рост алгоритмов, публикуя треш-ролики, которые будут смотреть дети или открывать взрослые. Сейчас YouTube с этим борется. Содержательно такие ролики ничего не будут нести, это дофаминовая ловушка, — заявил сооснователь «Технократии».

Самим платформам такое развитие событий невыгодно: если они будут забиты «мусорным» контентом, то лишатся пользователей.

По словам Булата Ганиева, маркировка может иметь смысл, если речь идет об ИИ-ассистентах, общающихся с людьми в банках или МФЦ. К слову, как выяснили аналитики SuperJob, такую идею одобряют 60% россиян. Негативно ее восприняли лишь 12% респондентов.



Галия Гарифуллина