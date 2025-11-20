Устойчивое развитие Татарстана: республика побеждает нищету, но уступает в гендерном равенстве

В приоритетах остается экология

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан остается передовым регионом в вопросах устойчивого развития — среди российских субъектов он занимает первое место в рейтинге. В числе хороших показателей — ликвидация нищеты и голода, продовольственная безопасность. Однако проблемными остаются вопросы гендерного равенства и борьбы с изменением климата. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Проблема становится заметной, когда пути назад нет

В Татарстане остро стоит проблема экологической осознанности — причем во всех звеньях цепи. Такую тему подняли эксперты на ESG-конференцию «Маршрут устойчивого развития» в Казани, которую провел «РБК Татарстан». Как указала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, горожане стали более ответственно относится к сортировке мусора. Однако это зачастую становится бессмысленным уже на следующем этапе:

— Лично я видела пример, когда уборщица подошла к рассортированному мусору и сложила его в один пакет. Прямо на моих глазах. Ровно настолько мы готовы сейчас к тому, чтобы переходить к этим программам (устойчивого развития, — прим. ред.), — сказала Талия Минуллина.

Как указала глава АИР Талия Минуллина, горожане стали более ответственно относится к сортировке мусора. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она указала, что для улучшения экологии необходимо повышать общую осознанность — а лично каждый человек должен начинать с себя. Фундаментальной проблемой в этом вопросе остается разрыв между осознанием и реальными действиями.

— Мы сейчас находимся в состоянии, когда мы пытаемся поколению, которое не сортировало мусор, рассказать о том, как это важно, когда сами мы его не сортируем. Реально ли это? Я не уверена, что это реально. Вы можете сколько угодно воспитывать этого ребенка, он будет делать ровно так, как делаете вы, — пояснила Минуллина.

Глава АИР призвала заняться проблемой уже сейчас, тогда как в реальности экологию всегда оставляют на потом:

— Замечаешь только тогда, когда что-то идет не так. Вот если бы сегодня все мы с вами проснулись, вдохнули кислород и поняли, что он отравлен и его не хватает, утро сразу перестало бы быть добрым.

Устойчивое развитие — совместная работа

Однако для решения экологической проблемы нужны более масштабные изменения — подключаться к ним должны и бизнес, и государство.

— Есть компании, которые занимаются этим только в рамках экологического законодательства. Поэтому, наверное, здесь можно «поддуть» какие-то правовые нормы. Это и просветительские, образовательные истории. И, наверное, это программы поддержки, например, малого и среднего бизнеса, которые подтолкнули бы предпринимателей заниматься именно проектами устойчивого развития, — предложила Минуллина.

Однако для решения экологической проблемы нужны более масштабные изменения — подключаться к ним должны и бизнес, и государство. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В это же время никто не берет ответственность за решение основного «затыка» — финансирование экологических проектов. В частности, мало кто готов обеспечивать раздельный сбор и сортировку мусора.

— Инвесторы отказываются из-за невыгодности проекта. Следующий, кто может заплатить, — правительство. Но тут всегда какая-то беда: то пандемия, то кризис, то социальные проблемы. У нас никогда нет бюджета на экологию. Потом можно включить оплату за сортировку в ЖКХ. Но тогда вам следующий счет за квартиру придет с этой суммой, — обозначила глава АИР.

Тем не менее есть подвижки в решении вопросов устойчивого развития. Его цели, как заявила заместитель директора группы по оказанию услуг в области операционных рисков и устойчивого развития Kept Мария Кабышева, во многом пересекаются с национальными целями развития России, указ о которых в прошлом году подписал президент Владимир Путин. Это подстегивает бизнес к совершенствованию механизмов.

— Создается стандарт общественного капитала бизнеса, чтобы можно было сравнивать вклад разных компаний в достижение национальных целей. Бизнес занимается устойчивым развитием не только для заработка денег, но и потому что мы все живем там, где работаем, — сказала она.

Тем не менее есть подвижки в решении вопросов устойчивого развития. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кабышева признала, что определенных критериев по уровню вклада в национальные цели пока нет. Однако уже 70% компаний «пытаются» его отразить по различным показателям. В основном бизнес вкладывается в три основных направления:

жилье и городская среда;

экология;

образование.

— Опыт Татарстана является всегда передовым, и за ним следят не только регионы, но и другие страны. Когда в этом году на площадке ООН был представлен отчёт об устойчивом развитии Татарстана, ассоциация содействия УРОНА рекомендовала опыт республики не только другим регионам России, но и другим странам, — добавила эксперт.

Сильные и слабые стороны Татарстана

Как Минуллина рассказала «Реальному времени», Татарстан отстает по некоторым пунктам целей устойчивого развития. К ним, например, относится гендерное равенство:

— Это связано с национально-культурными и историческими особенностями нашей республики. У нас так принято. Гендерное равенство не совсем соответствует нашему пониманию организации жизнедеятельности.

Проблема, в частности, отражается в разрыве зарплат между полами и подавляющем большинстве мужчин на управленческих должностях. Глава АИР предложила несколько теоретических вариантов для решения проблемы. В частности, можно ввести стандарты для компаний, программы стимулирования найма или женского предпринимательства.

— Но тут сразу же начнутся вопросы о дискриминации в другую сторону. Поэтому это все надо делать очень аккуратно, — заявила она корреспонденту издания.

Проблема, в частности, отражается в разрыве зарплат между полами и подавляющем большинстве мужчин на управленческих должностях. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проблемной зоной остаются и вопросы об изменении климата. Зато все в норме с доступной средой.

Говоря о высоких показателях Татарстана, Минуллина упомянула активизацию механизмов глобального партнёрства — на этой цели положительно отразились саммит БРИКС и другие международные проекты.

— По ликвидации нищеты и голода просто супер показатели. Татарстан — одна из немногих территорий по всей стране, которая может себя полностью прокормить сама. Если мы будем отрезаны от внешнего мира, то сможем полностью обеспечить население продовольствием, — добавила она.