Рамиль Хасангатин: «Мне было очень приятно общаться с Петей Свидлером»

Ветеран татарстанских шахмат — о славном прошлом казанских команд

Фото: Динар Фатыхов

Казанская шахматная команда была сильнейшей в Европе. Изначально она завоевала два командных серебра чемпионата страны, выиграла Европу-1996 и стала третьей на домашнем чемпионате Европы 2007 года. Далее трижды выигрывала золото и добыла бронзу в год 1000-летия Казани. Участником тех команд в разных ее составах был гроссмейстер Рамиль Хасангатин, который вспомнил о славном прошлом казанских шахматистов, отметивших недавно юбилей школы, в интервью «Реальному времени».

«Я пошел заниматься шахматами в 12 лет»

— Рамиль, ты стал заниматься в шахматной школе во времена «казанского феномена», и тебе прилетать должно было по полной программе.

— Я пошел заниматься шахматами в 1984 году, тогда мне было 12 лет, и я тогда еще ничего не знал об этом движении. В свои 15 лет я тоже ощутил воздействие так называемого «казанского феномена». К тому моменту я уже выиграл в шахматах все, что можно было на тот момент. Ко мне наши ребята подошли, говорят, мы всех зовем в группировку, но тебя не будем, ты наш район и так прославляешь. Вот так было, представляешь? Я в шоке, на самом деле. Ну, ладно, хорошо, хотя я все равно не пошел бы в группировку. Для меня интересно было заниматься шахматами настолько, что я даже уроки пропускал, чтобы пойти на шахматные занятия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А в 12 лет я пошел в шахматы относительно случайно. К тому моменту я дома отца обыгрывал, причем уже где-то с семи лет. И отец и его двоюродный брат как-то встретились, пообщались, гуляя по Тукаевской, а именно там в те годы располагалась шахматная школа. Что касается меня, то мы жили на Даурской, хотя отец родился в Новой слободе, Яна Бистя. Вот отец с моим дядей увидели шахматный клуб, решили зайти, и первый, кто им встретился, был знаменитый в те годы тренер Фридрих Степанович Прохоров. Он был первым директором шахматной школы. Отец ему сказал, что у него сын играет в шахматы. Прохоров ответил: «Ну приводи его, у нас в воскресенье будет командный турнир, он за мою команду сыграет, а я посмотрю». Это происходило в середине сентября. Я пришел, три партии сыграл, всех победил, после чего начал у Прохорова заниматься. Это был 1984 год, а год-два спустя я вошел в число сильнейших в Казани. То есть у меня изначально какая-то шахматная база была.

— Эту базу отец создавал или ты по учебникам занимался?

— Нет, учебники отец мне не покупал особо, хотя самоучебник по шашкам, я помню, был. Но по шахматам — нет. Шахматы мне нравились, и я систематизировал свои знания. Не только, кстати, по шахматам. Когда смотрел футбол, то вел таблицу, записывал результаты. Я вел вот это все, результаты записывал. И вот так постепенно как бы само пошло.

— Ты начал заниматься в 12, но в этом возрасте сейчас люди заканчивают.



— Да, времена меняются, конечно. Но тогда что было: человек 20 играло, конкуренция совсем маленькая. А пацанов до девяти лет среди занимающихся — 120 человек.

Рамилю Хасангатину вручают Кубок за победу на чемпионате Азии по шахматам среди ветеранов в категории 50+. Рамиль Хасангатин

«В Вильнюсе нас обслужили в магазине, когда мы заговорили на татарском»



— Но из тех 20, по ощущениям, одномоментно выросло большое количество сильных шахматистов. До них базово, кроме Нежметдинова, никто не играл, зато в вашем поколении и Валерий Яндемиров, и Ильдар Ибрагимов, среди девочек — Алиса Галлямова, Татьяна Грабузова.

— Я Татьяну вообще не застал в те годы, как и Алису, и только потом мы с Галлямовой выступали в одной команде. Касаемо поколения, то немного не так. У нас перед названными тобой уже были мастера спорта — Вильям Волошин, Наиль Мухамедзянов, к которому я перешел тренироваться в 1986 году. Причем это была инициатива Прохорова о переводе меня к более сильному шахматисту. Я говорю: «Не хочу, мне у вас нравится». «Нет, ты должен расти», — и отдал меня Наилю Ибрагимовичу. Мухамедзянов в группе собрал пятерых: Ильдар Низамов, которого ты должен знать, а также Игорь Васягин, Эдик Денмухаметов, Шубин, к сожалению, я не помню его имени. Низамов стал международным мастером, сейчас также работает тренером, преемственность такая.

Кстати, я на Даурской учился в 86-й школе, где потом футбольный тренер Александр Лаврович Клобуков образовал спецкласс, причем я пришел к ним в первом классе, но вскоре был отчислен, так как считался физически слабым.

— Александр Лаврович недавно ушел из жизни, а из числа его воспитанников вышли игрок сборной России Евгений Варламов, игрок студенческой сборной страны Марсель Тухватуллин, плюс целый ряд известных футболистов.

— Про которых я слышал с детства, хотя и был постарше. Вот, кстати, вспомнилось, что нашему классу надо было пройти флюорографию там, где сейчас находится МКДЦ. А туда надо было пройти через улицу Комарова, кинотеатр «Комсомолец», и это было бы проблемой, поэтому нас сопровождали родители. И мы шли в две толпы: школьники и родители, как охранники тюремные, по периметру.

«Я Татьяну вообще не застал в те годы, как и Алису, и только потом мы с Галлямовой выступали в одной команде». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Потом наша шахматная школа переехала на Баумана, территориально рядом с нынешним магазином «Подарки», и там начали возникать проблемы. Останавливали, интересовались: «чушпан» или при делах? У нас парень был Альберт Хабибуллин, он как раз начал мотаться, и ему западло было отвечать, что «чушпан», отчего частенько возникали проблемы.

Потом Союз развалился, и те, кто делил асфальт, начали делить деньги. Это я к тому, чтобы больше не возвращаться к теме «казанского феномена». Вначале скажу за деньги. Я только начал играть в шахматы, как в 1986 году меня делегировали играть за команду какого-то завода. За это дали талоны на питание: 2,50 копейки на день, когда комплексный обед стоил полтинник. Причем подобных турниров у нас было если не два в месяц, то по разу — стабильно. То есть мне тогда было 14 лет, и еще будучи школьником, я себя питанием обеспечивал без проблем. Мы, правда, этого не делали, меняли талоны на меньшую сумму, допустим, вместо 50 рублей получали 30. Но это же школьник, который играл за какой-нибудь цех на заводе.



Я везде поездил, играя в шахматы. Например, в 1986 году полетел в Сумгаит, я тогда не знал, что это Азербайджанская ССР. Причем о последовавших затем трениях с армянами тогда даже не думали, а там уже в 1988 году случилась резня. За два года до этого ничего не предвещало.

Запомнил, как зашел в магазин, попросил лимонада за четыре копейки и дал пять. Выпил, стою, жду сдачи. Продавщица мне: «Чего тебе?» — «Сдачу». Она: «Да забери свои пять копеек, только иди отсюда». Оказывается, это Кавказ, и там надо на чай оставлять.

— Так вот откуда сцена из к/ф «Мимино»: «Чай хочу, сдачи не надо». — «И мне не надо...»

— Точно (смеется), или Вильнюс, где я побывал в 1989-м, когда приехала команда «Гарлем глобтроттерс» играть с местной командой. Мне всего 17 лет, билет стоил 10 рублей, но это нас не остановило. Мы пошли смотреть, а в перерыве отправились что-то покупать, когда буфетчица отрезала: «Я вам не продам! Вы — русские». «Мы не русские, мы татары». «Скажите что-нибудь на татарском». Мы пообщались: и я, и Наиль Ибрагимович — все знали родной язык, только тогда она нам продала.

Рашид Гибятович Нежметдинов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я был один из лучших спортсменов КГУ»

Касаясь прогресса ровесников, могу сказать только за себя. Когда я пришел в шахматную школу, то наложил на это большую работу дома. По шесть часов занимался, помимо занятий в шахматной школе. Все книги Михаила Ботвинника изучил, мне это интересно было, в то время как школа меня вообще не волновала. Куда поступал? На географфак КГУ в 1989 году.

Я закончил обучение в 1990-м, по-моему. Просто заявил, что не хочу учиться. Но при этом я был один из лучших спортсменов КГУ, и один из преподавателей, не буду называть фамилию, чуть ли не за руку меня водил по зачетам. Один из них — по истории КПСС — я сдавал какому-то преподавателю в возрасте далеко за 70. А мне тогда 17-18. И вот он у меня спрашивает, когда состоялся какой-то там съезд КПСС. Я говорю: «Не знаю». «Как ты не знаешь? Это же КПСС!» — «И что? Мне ваш КПСС нафиг не нужен». Мы с ним переругались. Амбиций-то много, молодой, чего уж там.

— Про историю КПСС ты, наверное, должен был помнить с поры, когда был комсомольцем.

— Так я не был комсомольцем, кстати, единственным в классе. Я только в пионеры вступал.



— Под конец 1980-х был очередной случай, когда из СССР сбежала шахматистка, после Корчного, Альбурта и Иванова. Это была Елена Ахмыловская. Как ты отнесся к ее поступку?

— Во-первых, я об этом не знал — это же еще 1989 год, она сбежала на Олимпиаде, никто об этом не писал. Вот, к примеру, Генна Сосонко, он не сбежал, его отпустили в Голландию, где ему открылась совсем другая жизнь. Тут он был средним мастером спорта, а там вырос до уровня гроссмейстера, а в те времена гроссы были наперечет. Он за одну партию до трех тысяч долларов получал. А тогда три тысячи долларов в сравнении с нынешними, как говорится, две большие разницы.

— Ранее общался с гроссмейстером Ильей Смириным, который готов был поддержать тему больших зарплат шахматистов, тем более что он что-то успел заработать на турнирах, пока Союз не развалился, а его уже стали выпускать на старты. Но, с другой стороны, здесь его бесплатно обучили, а в шахматах это и тренер, и спарринги, и поездки на турниры за госсчет.

— Я понимаю, что в СССР хорошо жили топ-шахматисты, как Тигран Петросян, Василий Смыслов, Борис Спасский, но остальные-то жили гораздо хуже. На ставке в 200 рублей, а со снижением результатов еще меньше. В то время как, уехав в 70-е годы, люди их уровня становились миллионерами. Причем особо не напрягаясь, потому что, откровенно говоря, в те годы за границей никто особо играть не умел. Я в середине 90-х ездил на клубный чемпионат Чехии, и в первых трех турах, не напрягаясь, набирал три из трех. Партии длились минут 20. Это уже потом уровень подрос настолько, что в первом туре уже сидишь и потеешь. В каждой стране было три-четыре гроссмейстера, и все.

В школе Нежметдинова успешно развиваются шахматы, шашки, го. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Так больше и не нужно было. Состав на шахматную Олимпиаду пять-шесть человек, на командные чемпионаты мира и Европы — столько же.

— Ну, клубные чемпионаты во всех странах проводились, опен-турниры всегда были.

— Зачем нужны шахматисты в таком количестве, когда можно обойтись перечисленными топами?

— А тут вопрос пирамиды, если у нас не было бы пирамиды, то и выбора не было бы: с кем побеждать.

— Какая пирамида стояла перед Магнусом Карлсеном, что он взлетел на самую вершину?

— А тут повезло, тот самый редкий случай исключения, подтверждающий правило. Но и тут, когда Магнусу было восемь лет, папа взял его и поехал по всем турнирам, где только можно было играть. Они сдали свой дом в аренду, плюс спонсор дал денег, и так он целый год ездил по турнирам. Конечно, ты вырастешь в уровне игры, потом там был хороший наставник Симен Агдестейн. Причем Агдестейн не только гроссмейстер, но еще и в футбольной сборной страны играл.

— Возвращаясь к теме комсомола, почему не стал вступать?

— А у меня все в комсомол вступали в восьмом или девятом классе, но ко мне никто не приставал. Один раз спросили: будешь вступать? Нет, говорю, больше никто не приставал. Ну так вот, я переругался с преподавателем, меня останавливали, типа, подожди, сейчас договоримся, но я ушел. Но тут важный момент, что до этого я сходил в военкомат на медкомиссию, где со своим зрением минус 6,5 был признан негодным к службе. В армию уже при минус 6 не берут. Поэтому уход из КГУ меня не волновал.

«Юля стала бронзовым призером первенства Европы в Эстонии»

— Твой партнер по шахматной сборной Татарстана Ильдар Ибрагимов отлично отслужил, играя в шахматы за команду ГСВГ в ГДР.

— Да, но в момент моего призыва страна разваливалась, там все что угодно могло происходить. Куда угодно могли командировать.

После отчисления начал работать в шахматной школе. Тогда профильное образование не нужно было. Это потом сделали, что оно необходимо. То есть, условно, ты придешь работать в школу с профильным образованием спортивного вуза, тебя возьмут. А меня, гроссмейстера, но без диплома об окончании профильного вуза — нет. У моей жены была такая ситуация, поскольку у нее экономическое образование, она отучилась на экономфаке университета. Но без профильного образования ей, чемпионке страны по шахматам, нельзя было преподавать эти самые шахматы. Пришлось три месяца отучиться в Поволжском университете спорта. Другое дело, что мне это не нужно, я за персональные занятия беру больше, чем мог бы заработать в школе.

История школы Р.Г. Нежметдинова в фотографиях. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хотя у меня как-то пацан занял шестое место на первенстве России. На что директор школы отреагировал: это что за результат такой? Слово за слово, я ушел, послав его, как того преподавателя с вопросами об истории КПСС. С другой стороны: классное время было, веселое. Тогда я еще молодой был, ребенок один, пять лет всего, ничего особенного не надо.

— Давай про это веселое время и поговорим. Твое становление в шахматах пришлось на первые клубные чемпионаты СССР, поскольку ранее — это были чемпионаты обществ и Спартакиады, на которых играли сборные республик. Немного не так, как происходило и происходит сейчас.

— На первый чемпионат еще 1988 года я в состав команды не попал. Там были упомянутый выше Мухамедзянов, Вадим Ахмадиев, Рафаэль Габдрахманов, Владимир Понфиленок, Валерий Яндемиров, такая сборная солянка из шахматистов Казани и Челнов. Причем Яндемиров обыграл Панченко, Понфиленок — Свешникова, это были такие мини-сенсации внутри матчевой встречи со сборной Челябинска. Кстати, сам чемпионат проходил в Набережных Челнах. Но это речь о чемпионате РСФСР. А впервые на уровне чемпионата страны я сыграл в 1992 году за команду Казани. Тогда еще президентом федерации был Андрей Макаров.

Моя ученица на тот момент Юлия Машинская, которая затем стала моей супругой, в 1996 году должна была поехать на первенство мира среди девушек до 20 лет в Колумбию. Макаров говорит: «Мы вас не можем командировать, у нас денег нет». Тогда наш руководитель Наиль Мухамедзянов сказал, что республика берет финансирование на себя, вы только командируйте. Нет, говорит Макаров, мы не можем взять на себя такую ответственность, а вдруг там с вами что-то нехорошее произойдет. С первенствами мира ей не повезло, хотя еще ранее, в 1994 году, она не поехала в Бразилию, притом что из ее ровесниц и соперниц наверх пробились Элина Даниелян из Армении, Моника Сочко из Польши.

В итоге Юля с моим сопровождением поехала на первенство Европы до 20 лет в Венгрию, заняв там четвертое место. Помню, Юля полетела самолетом, а мы с ее мамой, моей будущей тещей Фираей Ахметхановной, поехали поездом, чтобы сэкономить деньги Юлиной семье. Потом, в 1997-м, Юля все же стала бронзовым призером первенства Европы до 20 лет в Эстонии. Вышла за меня замуж, родила и постепенно забросила профессиональные шахматы, изредка играя только на домашних турнирах и работая тренером в нашей родной школе Нежметдинова.

Гроссмейстер Юлия Машинская, арбитр всероссийской категории. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Как можно играть в шахматы, родив четырех детей?»

— Как тогда Екатерина Лагно осталась в шахматах?

— Это опять же из разряда исключений, которые ничем не объяснишь. Как можно играть в шахматы, родив четырех детей? Когда я уезжаю, то тут же начинаются звонки: этот что-то натворил, другая — еще что-то. Тут уже не до концентрации. В итоге сейчас Юлия стала арбитром Всероссийской категории, постоянно судит турниры всероссийского масштаба.

Возвращаясь к нашим турнирам, если говорить о России, то я дебютировал в 1992 году в Подольске, в санатории «Лесные Поляны», затем в 1994-м, когда Яндемиров играл за челябинский «Кадыр», став чемпионом страны.

— А почему казанец Яндемиров ушел в «Кадыр»?

— Потому что там больше платили. В Челябинске был создан первый профессиональный клуб по шахматам, который спонсировал местный нефтяной трейдер.



— Ты начинал в период, когда развалился Союз. И пошел обоюдный процесс: наши шахматисты могли уезжать за границу, отвалились представительницы сильной грузинской школы, мощные на тот момент армяне, украинцы.

— Ну, например, наши закавказские друзья очень любили поиграть с годом рождения, присылая на детско-юношеские соревнования участников постарше. Помню такой турнир, где все члены команды родились 1 января. Вот скажи мне: может такое быть?

А в 1995 году чемпионат состоялся уже у нас в Казани, в здании шахматной школы.

— Но тебя в команду не взяли. Обидно было?

— Почему, мне нравилось приходить, смотреть за играми, даже автографы собирал. Я же понимал, что в состав, где были Бологан, Выжманавин, Дреев, Панченко, Харлов, Цешковский и единственный в той команде Ибрагимов, я не попадаю. После чего министр спорта Татарстана Ханиф Мубаракзянович Муртазин сказал, как отрезал, что в команде должно быть максимум два «варяга», а остальные все с казанской пропиской.

Тогда еще Марата Мухутдинова приглашали, затем меня. Потом уже сделали ход конем, когда пригласили в Казань Дреева, который тогда был очень силен, плюс Харлова и Сергея Рублевского. Мэр города Камиль Исхаков торжественно вручал им символические ключи от квартир в Казани. Но условие, что в команде может быть только два приглашенных, соблюдалось, и когда Ибрагимов уехал, у нас появился молодой Артем Тимофеев.

«Я когда уезжаю, то тут же начинаются звонки: этот что-то натворил, другая — еще что-то. Тут уже не до концентрации». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Без Захарова шахматы в Казани не получили бы того мощного развития»

— В 1997 году, спустя два года, после чемпионата России, в Казани состоялся командный Кубок Европы, где играли две команды от Казани. И в первую были приглашены Владимир Крамник и Артур Юсупов, потому что он — татарин.

— Так и было, Крамник, понятное дело, был усилением на первой доске, а Юсупова брали, как нам объяснили, из-за его титульной национальности.

— Да уж, в итоге челябинский татарин Евгений Бареев, обыграл Крамника, а его команда из Азова обыграла наш первый состав, выйдя в финал на поляков.

— Бареев тогда входил в десятку сильнейших на тот момент. Ну, и Петр Свидлер обыграл Юсупова, который к этому времени уже не представлял из себя грозной силы.

Я тогда играл во второй команде, которую допустили потому, что кто-то из финалистов отказался приехать в Россию (это был «Агроуниверсал» из Белграда) и нас допустили для ровного числа. А мы четвертьфинал выиграли у молдаван, и в полуфинале зарубились с поляками. Мы, сыграли с ними вничью, причем, я выиграл на своей доске, но по схеме турнира победителем объявлялся тот, у кого в личных встречах была победа на более высокой доске.

— Но мы уже перепрыгнули в другое состояние команды Казани, хотя в какой-то период она исчезла.

— Да, выиграв в 1998 году чемпионат России в Майкопе (Дреев, Ибрагимов, Игудесман, Рублевский, Харлов, Хасангатин, Яндемиров), год спустя команду мы потеряли. Там были какие-то проблемы с Наилем Ибрагимовичем, а с его уходом были потеряны и финансы. И только когда он вернулся в команду, она возродилась уже под названием «Ладья-Казань-1000», когда федерацию шахмат возглавил руководитель «Сбербанка Татарстана» Геннадий Захаров, который очень сильно был погружен в шахматы, играя на постоянной основе с первым президентом Татарстана, Государственным Советником республики Минтимером Шаймиевым. Геннадий Николаевич часто приезжал не только на турниры, но и даже на наши сборы, без него шахматы в Казани не получили бы того мощного развития, который произошел.

В 2000 году наша команда в крайне усеченном составе (Габдрахманов, мой однокашник Низамов, Яндемиров и я) поехали в Нижний Тагил на турнир первой лиги, чтобы через него вернуться в высшую лигу, турнир которой в 2001 году проходил в Томске, где мы финишировали девятыми. Не будь тех результатов, не было бы и золота чемпионата страны 2002 года в Екатеринбурге (в чемпионском составе два Владимира Акопян и Баклан, Рублевский и Харлов, Тимофеев и Яндемиров, Хасангатин).

Рамиль Хасангатин (в зеленой футболке), после окончания турнира в Азии. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Акопян был самым спокойным из всех»

— Как ты проводил время, когда не было команды?



— Играл на Опен-турнирах, плюс ездил на чемпионаты Словакии и Чехии, играя за их команды.

— Что они из себя представляют? Я посмотрел клубный чемпионат Германии, там вообще странный регламент. До 18 игроков в командах, причем, один может сыграть всего лишь тур, другой провести весь чемпионат от звонка до звонка.

— Так и есть. Правда, я сам в Бундеслиге не играл, но зато в 2005 году стал чемпионом Словакии, куда меня приглашали на первую-вторую доски. Причем, наша команда «Липтовски Микулаш» начинала с первой лиги, вышла в высшую и победила. Плюс Опены, собственно, играя на которых, я получил приглашение играть на клубных чемпионатах.

В Чехии я играл за команду города Карвина. В экстралиге умудрился на первой доске сделать 10 ничьих при одном поражении, но и соперники там были непростые, например, Давид Навара. Сейчас я смотрю, у них футбол поднялся до местной Экстралиги, а раньше гандбол был в порядке. Там играл украинец, которому очень быстро дали местное гражданство, и он протащил команду в лидеры. Мне тоже предлагали вид на жительство, но мне это было совсем неинтересно.

— У нас был чемпионат страны по шахматам в 2003 году в Тольятти, запомнившийся победой «Ладья-Казань-1000», которая выглядела сверхсюрпризом, поскольку в финал она выходила всего лишь с одним набранным очком, после двух туров.

— На самом деле, я еще перед финалом считал, что у нас нормальные шансы. Состав приличный, все игровые, в порядке. Там мы перед стартом утрясли все вопросы, когда Рублевский поставил вопрос ребром по партнерам, и ему пошли навстречу.

Но на старте мы немного почудили. Туда же в Тольятти приехала и вторая команда Казани, и в первом туре и мы сошлись друг против друга, когда Виталий Родченков обыграл Виорела Бологана. То есть, намечалась примерно такая же заруба, как за третье место на Кубке Европы 1997 года. Но там-то уже не важно было: кто победит, а здесь только старт чемпионата. В итоге мы еле-еле выиграли в дерби.

Зато уже в финале мы выиграли все три поединка. Помню, с Новосибирском играли, вели в очко, и я обыграл Евгения Пигусова. Он сам кемеровский, друг нашего Андрея Харлова, покойного. Долго мы с ним играли, когда все остальные члены команд уже разъехались, и я все-таки дожал.

Трофеи казанских шахмат. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Среди твоих партнеров по команде были еще армянин Акопян и азербайджанец Теймур Раджабов, молдаванин Бологан и украинец Баклан, узбек Рустам Касымджанов. Кто более запомнился из партнеров?

— Акопян был самым спокойным из всех, его не было ни видно, ни слышно. Раджабов запомнился тем, что тогда был с гонором, ни разу на командные сборы не подходил, когда происходило обсуждение партий в туре. Отец его приходил. Мне было очень приятно общаться с Петром Свидлером. Мы, не сказать, что ровесники, он моложе, но Петя есть Петя. И как человек классный, и как шахматист, восьмикратный чемпион страны.