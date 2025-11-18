Республиканский конкурс «Школьный экопатруль»: темы, новости, спикеры
На мероприятии работала выездная редакция «Реального времени»
Сегодня в казанском театре кукол «Экият» прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Школьный экопатруль» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». По итогам конкурса на торжественной церемонии наградили самого активного школьника, класс, школу и район Татарстана. Также прошло награждение победителей акции по сбору отработанных батареек. На мероприятии работала выездная редакция «Реального времени».
Дмитрий Шиллер, председатель татарстанского отделения Русского географического общества
Ильнур Насретдинов, заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ
Анна Баймяшкина, руководитель РМОО «Будет Чисто» РТ
Эльвира Каримуллина, учитель биологии Центра образования «ОНИКС» Сабинского района РТ
Дмитрий Трусов, заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора
Назип Хазипов, заместитель председателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ
