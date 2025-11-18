Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Школьный экопатруль»

18 ноября в 14:00 в Татарском государственном академическом театре кукол «Экият» пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса «Школьный экопатруль», который проводит Министерство экологии РТ в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». За 2024-2025 учебный год помощники экологов направили 3181 заявку на участие в этом конкурсе.

Конкурс «Школьный экопатруль» проходит в Татарстане с 2014 года по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. Главная его цель — вовлечь школьников в природоохранную деятельность и показать им возможности по сохранению объектов окружающей среды. Для участия ученикам достаточно скачать мобильное приложение «Я-школьник», зарегистрироваться и отправить фото— и видеоматериалы с зафиксированными нарушениями правил обращения с отходами в категории «Школьный экопатруль». Каждый выявленный случай приносил баллы, а экологи принимали необходимые меры по устранению свалок.

За 11 лет было выявлено и ликвидировано более 51 тысячи несанкционированных свалок.

Конкурс проводится среди городских и сельских общеобразовательных организаций. Победителей наградят по следующим номинациям: