«Кузляр»: «10 секунд высокоточного лазера вернет остроту зрения и полноту жизни»

Главный врач клиники «Кузляр» Айгуль Нуриева о новейших технологиях в хирургии, об эффекте санкций и о выходе в новые регионы Поволжья

Фото: предоставлено ООО «Клиника Глазных Болезней»

«Наиболее щадящими по-прежнему остаются методы лазерной хирургии глаза, но технологии их проведения в мире непрерывно улучшаются. Следуя за ними, мы обновляем высокотехнологичное оборудование каждые 5-6 лет», — рассказывает главный врач сети клиник «Кузляр» Айгуль Нуриева. После объявления санкций против России руководство клиники не стало размениваться на худшее и успело договориться о поставке новых высокоточных комплексов Visu Max 800 и Femto LDV Z8 третьего поколения. С их помощью хирурги «Кузляр» провели тысячи операций по возвращению зрения не только жителям Татарстана, но и других регионов. В этом году сеть открыла филиал в Самаре, что сделало операции по восстановлению зрения доступными в Поволжье. Ведь стоимость услуг татарстанской сети остается ниже, чем у федеральных сетей.

— Офтальмологическая клиника «Кузляр» одной из первых в Татарстане внедрила технологии лазерной коррекции зрения почти 15 лет назад. С тех пор большая часть пациентов с нарушением зрения обращается за помощью к частной медицине, рассчитывая на профессиональный подход в диагностике и лечении. Какие новые методы коррекции зрения применяются в вашей клинике?

— Из современных методов лазерной коррекции зрения лентикулярная хирургия считается наиболее безопасной с точки зрения сохранения целостности роговицы и последующей реабилитации. Суть операции в том, чтобы при помощи лазера сформировать и удалить небольшой сегмент ткани роговицы (лентикулу — научное обозначение) и заново выстроить правильную оптику глаза. Эту работу как раз и выполняет фемтосекундный лазер, проникающий в толщу роговицы. После этого фокусное расстояние меняется, к человеку возвращается способность видеть без очков и линз. Страшно представить, но двадцать лет назад «слепую» зону (или лентикулу) глаза «выпаривали», что осложняло реабилитацию. Теперь операция проходит точечно и предельно безопасно.

В результате лазерного воздействия ткань роговицы остается цельной, без рубцов и не формируются «лоскуты», не нарушается биомеханика. Это огромный плюс.

Один из самых быстрых лазеров в мире «работает» в «Кузляр»

Сегодня мы проводим операции по восстановлению остроты зрения на двух современных аппаратах. Это швейцарский высокоточный комплекс Femto LDV Z8. Здесь выполняются операции по технологии CLEAR. Второй — немецкий аппарат VisuMax 800, на котором проводятся операции по технологии SMILE Pro.

предоставлено ООО «Клиника Глазных Болезней»

Оба относятся к хирургической технике последнего, третьего поколения. К примеру, у других эксплуатируются аппараты VisuMax 500. Отличие в том, что последняя версия оснащена искусственным интеллектом. Это обеспечивает ювелирную точность в работе хирурга.

Но главный плюс в минимальном воздействии лазера на глаз. VISUMAX 800 — один из самых быстрых лазеров в мире! Он удаляет лентикулу в роговице всего за 10 секунд. Femto LDV Z8 предназначен для пациентов со сложной патологией глазного яблока. Через несколько часов человек возвращается к обычной жизни, но уже с новым взглядом на жизнь. Надо ли говорить, как важно человеку видеть?!

В нашей клинике выполняется полный комплекс современной хирургии. На этих аппаратах проводятся лазерная коррекция по лечению астигматизма, близорукости у молодых людей, дальнозоркости у возрастных пациентов. Успешно проводятся операции по удалению катаракты и глаукомы. Мы возвращаем остроту зрения всем, кто приходит к нам, с учетом особенностей здоровья.

«У нас мания менять медицинское оборудование на новое»

— Санкции больно ударили по промышленности. Ограничен ли доступ к западному медицинскому оборудованию, сервисному обслуживанию?

— Мы не сталкиваемся с отказами в продолжении сотрудничества. К счастью, офтальмология оказалась островком благополучия, который санкции обошли стороной. У нас несколько партнеров среди европейских производителей оборудования, но ни один не разорвал с нами отношения. Поэтому нам не пришлось переключаться на азиатских производителей. Каждый аппарат, будь то диагностический или хирургический комплекс, продолжает оставаться на сервисном обслуживании западного поставщика.

предоставлено ООО «Клиника Глазных Болезней»

Нет ограничений и на поставку расходных материалов. Например, линзы по-прежнему импортируются от наших давних партнеров. Дилерские соглашения с ними сохранились в полном объеме.

— Но в первое время после объявления жестких санкций многие люди испытывали беспокойство. Кто-то торопился быстрее провести операции, пока есть линзы и другие материалы.

— Честно говоря, вначале мы также опасались ухода. Даже сделали запасы расходных материалов на всякий случай. Но, оказалось, напрасно. Зарубежные партнеры продолжили сотрудничество. Как раз в это время мы приобрели новые высокоточные комплексы Visu Max 800 и Femto LDV Z8 третьего поколения.

— Каким арсеналом аппаратов для диагностики и лечения глазных болезней обладаете?

— Их так много, что не сосчитать всего богатства. К тому же медицинская техника постоянно обновляется, а мы постоянно следим за новинками и не жалеем средств для их приобретения. У нас просто мания менять технику.

Сегодня в нашем парке собраны аппараты экспертного класса. Диагностика любой патологии проводится на инновационных аппаратах последнего поколения. Хирургия — на пике технических ноу-хау. Но это не значит, что врач или хирург управляют автоматически. Техника быстрее выявляет минимальные отклонения, помогая врачу обнаруживать заболевание на ранней стадии. Это исключает ошибку в постановке диагноза.

предоставлено ООО «Клиника Глазных Болезней»

Кроме того, врачи нашей клиники регулярно проходят переобучение, участвуют в научно-практических конференциях и обмениваются опытом с коллегами из передовых российских клиник. Образовательный процесс в нашей клинике идет непрерывно, потому что принимаем немало молодых врачей-специалистов. Кроме того, наша клиника является клинической базой кафедры офтальмологии Казанской медицинской академии.

— Какое лечение, кроме лазерной коррекции, можно провести в вашей клинике?

— Наши специалисты умеют исправлять зрение при самых разных патологиях глаза. При катаракте проводим замену хрусталика. При выборе интраокулярной линзы врач советуется с пациентом, изучает его профессиональные запросы, чтобы выбрать подходящую оптику. По желанию пациента можем установить зарубежные или отечественные линзы. Они различаются в цене, но результат операции не уступает западным аналогам. Главное для нас, чтобы пациент был удовлетворен результатами операции и с комфортом продолжал жить и работать.

«Кузляр» — одна из немногих клиник, где есть обособленное отделение детской офтальмологии «Кузляр KIDS». Оно расположено в отдельном двухэтажном здании. Здесь маленьким пациентам проводят диагностику зрения, аппаратное лечение и проводят динамическое наблюдение.

предоставлено ООО «Клиника Глазных Болезней»

Фасад здания украшен яркими светящимися «глазами» из серебристого металла, что увлекает малышей. Этот арт-объект мы создавали совместно с художниками и архитекторами города Казани, и он стал символичным подарком городу, его жителям и гостям. Арт-объект, кстати, назвали «Кузгэ куз» (в переводе с татарского — глаза в глаза). Наверняка и родители, и дети запомнят эти светящиеся глазки надолго и с удовольствием будут возвращаться. Внутри самого отделения маленькие пациенты чувствуют себя как в большом игровом зале: на стенах изображены любимые герои книжек, в коридорах детские игровые зоны. Прием малышей ведут опытные специалисты, которые не только разбираются в офтальмологии, но и понимают психологию детей. На первом этаже клиники расположен салон «ШБ оптика», где после обследования можно приобрести очки или контактные линзы.

— Ваша «взрослая» клиника заметно обновила интерьер. Внутри современные стеновые панели, навесной потолок со встроенным освещением, зеркало в пол. Складывается ощущение, будто находишься в офисе компании.

— Мы идем к тому, чтобы повышать сервисное обслуживание пациентов. Поэтому уделяем много времени и сил для обновления внутреннего пространства. Пациент должен ощутить здесь спокойствие, комфорт, расслабиться в нашей обстановке. Чуть приглушенный свет, удобные места для ожидания, просторная туалетная комната, оборудованная современной сантехникой. Так складывается доверительная атмосфера.

предоставлено ООО «Клиника Глазных Болезней»

Обновление интерьера отражает перемены в настроении нашей сети. Во-первых, мы усовершенствовали логотип бренда, изменили написание слова «Кузляр» — сделали в более мягком шрифте. Во-вторых, приняли новую стратегию развития, нацеленную на активную экспансию в соседние регионы Поволжья.

В настоящее время сеть имеет 4 филиала в Казани, еще один в Чистополе, и есть филиал в Вятских Полянах Кировской области. По своему функционалу они похожи: в обоих клиниках проводятся консультации, хирургические операции, за исключением лазерной коррекции. В филиалах проводят операции по удалению катаракты (замена хрусталика), введение препаратов внутрь глаза, амбулаторные операции, лазерное лечение сетчатки.

Останавливаться на этом не стали, три месяца назад открыли филиал в Самаре.

— Откуда интерес к региональной экспансии?

— Мы сильно выросли в Татарстане. Технологии опережают время, и вместе с ними клиника развивается семимильными шагами. Бренд «Кузляр» давно известен за пределами Татарстана. К нам часто приезжают пациенты из других регионов, и немало было из Самары. Так почему бы не сделать услугу доступной на месте. Нашу клинику хорошо знают и любят в Самаре

К нам приезжают не только с Поволжья, но из Москвы, Екатеринбурга, с северных регионов России. Самарский филиал предлагает весь спектр услуг, который есть в Казани. В нем установлено передовое дорогостоящее оборудование, работают квалифицированные специалисты экспертного уровня. Специально закупили дорогостоящий лазерный аппарат, проводится ретикулярная хирургия.

Филиал расположен в центре Самары, рядом с парком Гагарина и недалеко от мечети. Общая площадь — 500 кв. м, что соответствует корпоративному стандарту филиалов. Планируем оказывать услуги по ОМС. Готовим заявку на участие в территориальной программе обязательного медицинского страхования

— Самара — часть большой стратегии по региональной экспансии сети «Кузляр»?

— Да, новая программа развития рассчитана на 5 лет. До 2030 года могут быть открыты филиалы в Нижнем Новгороде, Перми. Выбор места дислокации зависит от численности населения города, логистики передвижения, месторасположения будущего филиала.

Вернуть хорошее зрение — это не только способность видеть, но и полноценно жить. 10 секунд высокоточного лазера — и жизнь обретает новый смысл. Разве это не чудо?

Реклама. ООО «Клиника Глазных Болезней»