«Кузляр»: «10 секунд высокоточного лазера вернет остроту зрения и полноту жизни»
Главный врач клиники «Кузляр» Айгуль Нуриева о новейших технологиях в хирургии, об эффекте санкций и о выходе в новые регионы Поволжья
«Наиболее щадящими по-прежнему остаются методы лазерной хирургии глаза, но технологии их проведения в мире непрерывно улучшаются. Следуя за ними, мы обновляем высокотехнологичное оборудование каждые 5-6 лет», — рассказывает главный врач сети клиник «Кузляр» Айгуль Нуриева. После объявления санкций против России руководство клиники не стало размениваться на худшее и успело договориться о поставке новых высокоточных комплексов Visu Max 800 и Femto LDV Z8 третьего поколения. С их помощью хирурги «Кузляр» провели тысячи операций по возвращению зрения не только жителям Татарстана, но и других регионов. В этом году сеть открыла филиал в Самаре, что сделало операции по восстановлению зрения доступными в Поволжье. Ведь стоимость услуг татарстанской сети остается ниже, чем у федеральных сетей.
— Офтальмологическая клиника «Кузляр» одной из первых в Татарстане внедрила технологии лазерной коррекции зрения почти 15 лет назад. С тех пор большая часть пациентов с нарушением зрения обращается за помощью к частной медицине, рассчитывая на профессиональный подход в диагностике и лечении. Какие новые методы коррекции зрения применяются в вашей клинике?
— Из современных методов лазерной коррекции зрения лентикулярная хирургия считается наиболее безопасной с точки зрения сохранения целостности роговицы и последующей реабилитации. Суть операции в том, чтобы при помощи лазера сформировать и удалить небольшой сегмент ткани роговицы (лентикулу — научное обозначение) и заново выстроить правильную оптику глаза. Эту работу как раз и выполняет фемтосекундный лазер, проникающий в толщу роговицы. После этого фокусное расстояние меняется, к человеку возвращается способность видеть без очков и линз. Страшно представить, но двадцать лет назад «слепую» зону (или лентикулу) глаза «выпаривали», что осложняло реабилитацию. Теперь операция проходит точечно и предельно безопасно.
В результате лазерного воздействия ткань роговицы остается цельной, без рубцов и не формируются «лоскуты», не нарушается биомеханика. Это огромный плюс.
Один из самых быстрых лазеров в мире «работает» в «Кузляр»
Сегодня мы проводим операции по восстановлению остроты зрения на двух современных аппаратах. Это швейцарский высокоточный комплекс Femto LDV Z8. Здесь выполняются операции по технологии CLEAR. Второй — немецкий аппарат VisuMax 800, на котором проводятся операции по технологии SMILE Pro.
Оба относятся к хирургической технике последнего, третьего поколения. К примеру, у других эксплуатируются аппараты VisuMax 500. Отличие в том, что последняя версия оснащена искусственным интеллектом. Это обеспечивает ювелирную точность в работе хирурга.
Но главный плюс в минимальном воздействии лазера на глаз. VISUMAX 800 — один из самых быстрых лазеров в мире! Он удаляет лентикулу в роговице всего за 10 секунд. Femto LDV Z8 предназначен для пациентов со сложной патологией глазного яблока. Через несколько часов человек возвращается к обычной жизни, но уже с новым взглядом на жизнь. Надо ли говорить, как важно человеку видеть?!
В нашей клинике выполняется полный комплекс современной хирургии. На этих аппаратах проводятся лазерная коррекция по лечению астигматизма, близорукости у молодых людей, дальнозоркости у возрастных пациентов. Успешно проводятся операции по удалению катаракты и глаукомы. Мы возвращаем остроту зрения всем, кто приходит к нам, с учетом особенностей здоровья.
«У нас мания менять медицинское оборудование на новое»
— Санкции больно ударили по промышленности. Ограничен ли доступ к западному медицинскому оборудованию, сервисному обслуживанию?
— Мы не сталкиваемся с отказами в продолжении сотрудничества. К счастью, офтальмология оказалась островком благополучия, который санкции обошли стороной. У нас несколько партнеров среди европейских производителей оборудования, но ни один не разорвал с нами отношения. Поэтому нам не пришлось переключаться на азиатских производителей. Каждый аппарат, будь то диагностический или хирургический комплекс, продолжает оставаться на сервисном обслуживании западного поставщика.
Нет ограничений и на поставку расходных материалов. Например, линзы по-прежнему импортируются от наших давних партнеров. Дилерские соглашения с ними сохранились в полном объеме.
— Но в первое время после объявления жестких санкций многие люди испытывали беспокойство. Кто-то торопился быстрее провести операции, пока есть линзы и другие материалы.
— Честно говоря, вначале мы также опасались ухода. Даже сделали запасы расходных материалов на всякий случай. Но, оказалось, напрасно. Зарубежные партнеры продолжили сотрудничество. Как раз в это время мы приобрели новые высокоточные комплексы Visu Max 800 и Femto LDV Z8 третьего поколения.
— Каким арсеналом аппаратов для диагностики и лечения глазных болезней обладаете?
— Их так много, что не сосчитать всего богатства. К тому же медицинская техника постоянно обновляется, а мы постоянно следим за новинками и не жалеем средств для их приобретения. У нас просто мания менять технику.
Сегодня в нашем парке собраны аппараты экспертного класса. Диагностика любой патологии проводится на инновационных аппаратах последнего поколения. Хирургия — на пике технических ноу-хау. Но это не значит, что врач или хирург управляют автоматически. Техника быстрее выявляет минимальные отклонения, помогая врачу обнаруживать заболевание на ранней стадии. Это исключает ошибку в постановке диагноза.
Кроме того, врачи нашей клиники регулярно проходят переобучение, участвуют в научно-практических конференциях и обмениваются опытом с коллегами из передовых российских клиник. Образовательный процесс в нашей клинике идет непрерывно, потому что принимаем немало молодых врачей-специалистов. Кроме того, наша клиника является клинической базой кафедры офтальмологии Казанской медицинской академии.
— Какое лечение, кроме лазерной коррекции, можно провести в вашей клинике?
— Наши специалисты умеют исправлять зрение при самых разных патологиях глаза. При катаракте проводим замену хрусталика. При выборе интраокулярной линзы врач советуется с пациентом, изучает его профессиональные запросы, чтобы выбрать подходящую оптику. По желанию пациента можем установить зарубежные или отечественные линзы. Они различаются в цене, но результат операции не уступает западным аналогам. Главное для нас, чтобы пациент был удовлетворен результатами операции и с комфортом продолжал жить и работать.
«Кузляр» — одна из немногих клиник, где есть обособленное отделение детской офтальмологии «Кузляр KIDS». Оно расположено в отдельном двухэтажном здании. Здесь маленьким пациентам проводят диагностику зрения, аппаратное лечение и проводят динамическое наблюдение.
Фасад здания украшен яркими светящимися «глазами» из серебристого металла, что увлекает малышей. Этот арт-объект мы создавали совместно с художниками и архитекторами города Казани, и он стал символичным подарком городу, его жителям и гостям. Арт-объект, кстати, назвали «Кузгэ куз» (в переводе с татарского — глаза в глаза). Наверняка и родители, и дети запомнят эти светящиеся глазки надолго и с удовольствием будут возвращаться. Внутри самого отделения маленькие пациенты чувствуют себя как в большом игровом зале: на стенах изображены любимые герои книжек, в коридорах детские игровые зоны. Прием малышей ведут опытные специалисты, которые не только разбираются в офтальмологии, но и понимают психологию детей. На первом этаже клиники расположен салон «ШБ оптика», где после обследования можно приобрести очки или контактные линзы.
— Ваша «взрослая» клиника заметно обновила интерьер. Внутри современные стеновые панели, навесной потолок со встроенным освещением, зеркало в пол. Складывается ощущение, будто находишься в офисе компании.
— Мы идем к тому, чтобы повышать сервисное обслуживание пациентов. Поэтому уделяем много времени и сил для обновления внутреннего пространства. Пациент должен ощутить здесь спокойствие, комфорт, расслабиться в нашей обстановке. Чуть приглушенный свет, удобные места для ожидания, просторная туалетная комната, оборудованная современной сантехникой. Так складывается доверительная атмосфера.
Обновление интерьера отражает перемены в настроении нашей сети. Во-первых, мы усовершенствовали логотип бренда, изменили написание слова «Кузляр» — сделали в более мягком шрифте. Во-вторых, приняли новую стратегию развития, нацеленную на активную экспансию в соседние регионы Поволжья.
В настоящее время сеть имеет 4 филиала в Казани, еще один в Чистополе, и есть филиал в Вятских Полянах Кировской области. По своему функционалу они похожи: в обоих клиниках проводятся консультации, хирургические операции, за исключением лазерной коррекции. В филиалах проводят операции по удалению катаракты (замена хрусталика), введение препаратов внутрь глаза, амбулаторные операции, лазерное лечение сетчатки.
Останавливаться на этом не стали, три месяца назад открыли филиал в Самаре.
— Откуда интерес к региональной экспансии?
— Мы сильно выросли в Татарстане. Технологии опережают время, и вместе с ними клиника развивается семимильными шагами. Бренд «Кузляр» давно известен за пределами Татарстана. К нам часто приезжают пациенты из других регионов, и немало было из Самары. Так почему бы не сделать услугу доступной на месте. Нашу клинику хорошо знают и любят в Самаре
К нам приезжают не только с Поволжья, но из Москвы, Екатеринбурга, с северных регионов России. Самарский филиал предлагает весь спектр услуг, который есть в Казани. В нем установлено передовое дорогостоящее оборудование, работают квалифицированные специалисты экспертного уровня. Специально закупили дорогостоящий лазерный аппарат, проводится ретикулярная хирургия.
Филиал расположен в центре Самары, рядом с парком Гагарина и недалеко от мечети. Общая площадь — 500 кв. м, что соответствует корпоративному стандарту филиалов. Планируем оказывать услуги по ОМС. Готовим заявку на участие в территориальной программе обязательного медицинского страхования
— Самара — часть большой стратегии по региональной экспансии сети «Кузляр»?
— Да, новая программа развития рассчитана на 5 лет. До 2030 года могут быть открыты филиалы в Нижнем Новгороде, Перми. Выбор места дислокации зависит от численности населения города, логистики передвижения, месторасположения будущего филиала.
Вернуть хорошее зрение — это не только способность видеть, но и полноценно жить. 10 секунд высокоточного лазера — и жизнь обретает новый смысл. Разве это не чудо?
Реклама. ООО «Клиника Глазных Болезней»
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».