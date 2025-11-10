Русский ТЮЗ на время обретет пристанище в бывшем театре Тинчурина?

«Гастролирующих» казанцев в преддверии Нового года пустили на Горького, 13

Основной спектакль в декабре у ТЮЗа — «Василиса Премудрая». Фото: предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

Декабрьская афиша русского ТЮЗа указывает, что практически все спектакли он сыграет в «театре на Горького, д. 13». Значит ли это, что на время ремонта труппа осядет в здании, где уже работали Камаловский и Тинчуринский? Подробнее — в материале «Реального времени».

Долгая реставрация

В июне 2024 года русский ТЮЗ съехал из здания на Островского. Лишь в марте 2025-го здесь начались работы, которые надеются закончить, как говорил на встрече с журналистами глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, к 2026—2027 годам. Театр же «гастролирует» по городу, выступая в десятках мест: от ДК химиков до ДК «Полимер» в поселке Левченко. Зато в результате в ТЮЗе появится и обновленный большой зал, и малая сцена, и другие помещения с восстановленными интерьерами, а также двор.

В театре не скрывают, что вместе с неудобствами (каждая постановка — это чудеса логистики) такие разъезды приносят свои дивиденды. Например, спектакли видят больше людей. К тому же зачастую постановки идут в гораздо больших залах, чем родной на Островского, до 500—600 человек. Тем не менее, конечно, пристанище театру необходимо.

Между тем, изучив декабрьскую афишу на сайте ТЮЗа, можно увидеть, что все «классические» спектакли (исключая те, что играются в трамвае, гончарной мастерской или баре) будут показывать в «театре на Горького, д. 13»: «Пигмалион», «Омут», «Нина и хлебные карточки», «Недоросль» и многие другие, включая новогоднюю «Василису Премудрую», которую, кстати, театр поставил на внебюджетные средства.

«Театр остается театром»

После того как в этом году Камаловский театр съехал с улицы Татарстан, 1 на Хади Такташа, не утихали споры, кто же займет здание на Нижнем Кабане. В результате сюда перебрался Тинчуринский театр, повторив схему конца 80-х, когда он забрал себе театр на Горького, 13, после того как оттуда ушел главный татарский академический.

19 октября тинчуринцы сыграли комедию «Яратам! Бетте-китте!» («Люблю и точка!») — и закрыли для себя историю с этим объектом культурного наследия. Но еще до этого вновь возникли споры, кто станет хозяином на Горького, 13?

Одной из громких версий был переезд сюда Казанского театрального училища, работающего на улице Гоголя. Однако, как и в случае с ул. Татарстан, 1, как говорил глава республики Рустам Минниханов, «театр остается театром».

В этом здании работал Камаловский, оперный, Тинчуринский. Пришел черед, хоть и временный, для ТЮЗа. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как пояснили в Минкульте республики, ведомство направило обращение к раису с просьбой предоставить дом на Горького для временного пребывания ТЮЗа: «Ждем согласования. Надеюсь, что нам пойдут навстречу».

Как объяснили в ТЮЗе, пока что театр пустили на площадку отыграть новогодние спектакли: «В прошлом году всю новогоднюю кампанию провели в ДК химиков. О переезде сказать ничего не можем».