Казанский ТЮЗ закрыл сезон премьерой «Василисы Премудрой»

Готовь сказку летом к постановке зимой

Полина Малых. Фото: предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

Казанский ТЮЗ закрыл сезон сказкой «Василиса Премудрая» (6+). Премьера прошла там же, где впервые играли драму «Нина и хлебные карточки», — в ДК «Полимер» в поселке Левченко. Разноцветная постановка на два состава, где актеры играют по две, а то и три роли, сделана на внебюджетные средства. В эпоху реконструкции своего основного здания театр юного зрителя достаточно наездился по площадкам города, чтобы позволить себе поставить сказку, которую явно готовят к новогодним праздникам.

Зеленодольский? Наш, казанский Казанцев!

Спектакль поставил главный режиссер Зеленодольского музыкального театра Евгений Казанцев. В этом сезоне в городе поставили лайт-оперу «Мертвые души» (победа в номинации «Дебют» на премии «Тантана»). Отец Евгения — народный артист Татарстана Вячеслав Казанцев, который начинал в казанском ТЮЗе в 1966-м, потом семья жила в Воронеже, но в 1980-м вернулась в Казань. Казанцев-младший после получения диплома много играл в Качаловском театре, а в Зеленодольск ездит с 2007 года.

«Василиса Премудрая» — музыкальная сказка, в которой, кажется, не поет только Кощей. Инсценировку по «Царевне-лягушке» и песни к ней написал Дмитрий Голубецкий, как актер работавший в Ярославле, Брянске, Вологде, Ростове-на-Дону — в последнем и сам начал ставить. Голубецкий специализируется на фольклоре, его пьесы с 1990-х идут в России, СНГ, США.

Валерий Антонов: Вася и Ваня. предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

В оригинальной «Царевне-лягушке» у него, помимо обязательных героев, действовали еще скоморох Мишка (в Казани остался только Гришка), Старичок-лесовичок и Медведь. Но в ТЮЗе всю сказку компактно уместили в 70 минут, значительно сократив историю путешествия в Кощеево логово.

Премьера спектакля вновь прошла в полюбившемся журналистам Левченко — когда еще сюда просто так съездишь? Художник Анастасия Бузунеева, главный эксперт по сказочным пейзажам, выстроила многослойные декорации царских палат, которые во втором действии разворачиваются, чтобы превратиться в мрачное царство Кощея. Под стать и цветастые костюмы — яркие, с орнаментами, кажется, что вот-вот должна позвонить Надежда Кадышева. Женские наряды царских невест уже не идут в русле условной традиции, а снабжены огромными кринолинами. В меру фантазии, в меру китча.

Эльмира Рашитова, Алексей Зильбер, Дарья Бакшеева. предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

Три в одном

Отдельно хочется отметить головные уборы. Они очень важны, потому что благодаря им Валерий Антонов или Руслан Зубайраев преображаются в туповатого Федю, книгочея Васю или музыканта Ваню. Всю сказку играют двумя составами на два человека.

— Если бы это были разные артисты, у отца были бы совсем разные дети, а в данном случае мы решили, что главное — они все добрые, — объясняет Казанцев.

Компактность необходима с очевидной востребованностью постановки. Возрастной ценз — 6+, притом что сейчас у ТЮЗа для репертуара требуют более «взрослые» вещи. Но «Василису Премудрую» театр по своему желанию поставил на накопленные внебюджетные средства, в преддверии новогодних праздников, когда они явно отобьются, — не играть же все время «Книгу силы»?

Ярослав Кац, Алексей Зильбер и каравай. предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

Так что царя Варфоломея Первого играют Алексей Зильбер и Евгений Быльнов. С помощью верного Гришки (Нияз Зиннатуллин/Ярослав Кац) он ищет сыновей, чтобы их всех женить, а выбрать невест предстоит «старым дедовским способом». Вообще, пьеса выстроена так, что каждая реплика здесь к месту, актерам главное — не перебивать друг друга.

Старшему достается вертлявая боярыня Маша (Эльвина Сафина/Дарья Бакшеева), среднему — громогласная купчиха Анюта (Эльмира Рашитова/Гузель Валишина). Ну а младшему — лягушка. Она же Василиса Премудрая (Полина Малых/Мария Мухортова).

Будущие невестки пекут хлеба: черствые, огромные, красивые; ткут ковры: крохотные, огромные, впечатляющие. На танцевальный конкурс — а за хореографию отвечали Марсель и Мария Нуриевы — является Василиса Премудрая: ее выход в невероятном, роскошном платье буквально заставляет зрителей затаить дыхание, случается чудо.

Ярослав Кац. предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

Не наш это Кощей!

Первое действие, благодаря в том числе музыке Альфита Фархадшина, выглядит очень выразительно. Второе — из-за сокращений — смотрится пересказом, но благодаря суровой атмосфере это не так заметно при просмотре.

По закону экономии ресурсов после того, как красавицу забирают, боярыня превращается в Пенек, купчиха — в Корягу. Царь — в Кощея. А Гришка — в Бабу-ягу в избушке на курьих ножках — как написано, так и выглядит. Из-за сокращений Иван Варфоломеевич как будто и не встречает особых преград на пути, но лес и царство выглядят очень мрачно. Кощей этому месту под стать — с рогами, что, указывает Казанцев, намекает на иностранное происхождение. Не наш он, короче.

И если копать глубоко, то очень символично, что перед свадьбой старший сын идет побеждать Кощея, которого играет его отец.

Алексей Зильбер в роли Кощея. предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

В целом «Василиса Премудрая» — не про сюжет, не про мораль, а просто яркий праздник, состоящий из танцев, музыки, песен, роскошных костюмов. Несмотря на детский формат, есть в ней при этом что-то мрачное, возможно, из-за освещения или того факта, что единственным «серьезным» персонажем здесь выступает сама Василиса. Ну, главное, чтобы в жизни героев все сложилось хорошо.