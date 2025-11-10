«Автоградбанк» объявил о расторжении мировой с Бугульминским молкомбинатом

Сообщается о нарушении условий соглашения, но стороны еще надеются договориться

Фото: Реальное время

В Агентстве по страхованию вкладов заявили о расторжении мировой «Автоградбанка» с Бугульминским молочным комбинатом. Как сообщили «Реальному времени» в АСВ, компания Ильхама Мингазова нарушила условия соглашения, заключенного этой весной. В итоге банк вновь добивается банкротства комбината из-за его долгов по кредитам. Впрочем, обе стороны еще не теряют надежды на урегулирование спора, подробности — в нашем материале.

БМК задолжал «Автоградбанку» свыше 111 млн рублей

Отзыв лицензии у «Автоградбанка» прошлым летом создал большие сложности его заемщику — Бугульминскому молочному комбинату. Четыре года назад предприятие получило кредит под залог оборудования и недвижимости, но расплатиться вовремя не успело.

— АО «Автоградбанк» в 2021 году предоставило ООО «Бугульминский молочный комбинат» две кредитные линии, срок возврата по которым наступил в апреле и июле 2024 года, — подтвердили в АСВ природу возникновения долга комбината. — Кредитные обязательства перед банком исполнены не были, в связи с чем банк в сентябре 2024 года обратился в Арбитражный суд Татарстана c заявлением о признании ООО «БМК» банкротом.

Отзыв лицензии у «Автоградбанка» прошлым летом создал большие сложности его заемщику — Бугульминскому молочному комбинату. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Прошлой осенью Агентство по страхованию вкладов, выступающее в качестве ликвидатора банка Павла Сигала, подало иск о банкротстве БМК, требуя выплаты 106,8 млн рублей. К весне этого года сумма задолженности комбината Ильхама Мингазова перед банком возросла до 111,3 млн рублей, но стороны сумели договориться о заключении мирового соглашения. Согласно документу, предприятие обязалось выплатить лишь 40,4 млн, а АСВ отказалось от требований неустойки в размере 70,9 млн рублей. Но только в случае надлежащего исполнения условий мировой.

В качестве поручителей по соглашению выступили сам бенефициар и руководитель комбината Ильхам Мингазов вместе с сыном Ильнуром Мингазовым, партнеры по бизнесу — владелец бугульминской «Единой молочной компании» Сергей Мустафин и совладелец БМК Леонид Волков, а также еще одна компания Мингазова — ООО «Агро-Трейд».

В качестве поручителей по соглашению выступили сам бенефициар и руководитель комбината Ильхам Мингазов (на фото) вместе с сыном Ильнуром Мингазовым. скриншот аккаунта БМК в ВКонтакте

«В случае гарантированного погашения задолженности..»

По условиям весеннего соглашения комбинат должен был ежемесячно вносить около 2 млн рублей в погашение долга по каждому кредитному договору. Однако, как сообщили в госкорпорации, должник допустил просрочку платежей. Этой осенью «Автоградбанк» подал в Арбитражный суд РТ ходатайство о расторжении соглашения с ООО «БМК» и возобновлении производства по делу о банкротстве комбината.

— В целях сохранения производства и урегулирования судебных споров в апреле 2025 года заключено мировое соглашение, банк отказался от неустойки и установил новый график платежей, предусматривающий погашение задолженности равными платежами до конца 2025 года, однако заемщик также нарушил его условия, — сообщили изданию в АСВ.

Этой осенью «Автоградбанк» подал в Арбитражный суд РТ ходатайство о расторжении соглашения с ООО «БМК». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В связи с неисполнением условий мирового соглашения и возникновением просроченной задолженности банком в Арбитражный суд РТ направлено ходатайство о расторжении мирового соглашения и возобновлении производства по делу о банкротстве. Судебное заседание назначено на 17 ноября 2025 года. Тем не менее в агентстве считают, что у сторон есть возможности для нового урегулирования спора:

— Да, в случае гарантированного погашения задолженности ООО «Бугульминский молочный комбинат» может повторно обратиться в банк с предложениями об урегулировании задолженности, — заявили в пресс-службе АСВ.

БМК: «Настроены на поиск решения, позволяющего сохранить производственный потенциал»

«Реальному времени» удалось связаться с руководителем комбината Ильхамом Мингазовым. Судя по всему, на предприятии и сейчас намерены урегулировать спор с кредитором. В компании уточнили, что БМК был клиентом АО «Автоградбанк» и пользовался возобновляемыми кредитными линиями с 2018 года. В 2021-м банк предоставил предприятию очередные кредитные линии, срок возврата по которым наступил в апреле и июле 2024 года. В этот период произошел отзыв лицензии у «Автоградбанка», напомнили на комбинате.

Бугульминский молочный комбинат был клиентом банка и пользовался возобновляемыми кредитными линиями с 2018 года. скриншот аккаунта БМК в ВКонтакте

— Возникшие временные сложности с исполнением обязательств связаны в первую очередь с общеэкономическими факторами, влияющими на отрасль, а также с необходимостью перераспределения ресурсов для обеспечения бесперебойной работы производства. В настоящее время предприятие принимает меры по стабилизации финансового положения и урегулированию задолженности. Предприятие прилагает все усилия для исполнения условий мирового соглашения, заключенного в апреле 2025 года, и рассматривает достигнутые договоренности как основу для мирного урегулирования. Однако образование кассового разрыва повлияло на сроки исполнения обязательств, — сообщили в БМК.

В компании добавили, что комбинат продолжает конструктивный диалог с кредитором и заинтересован в сохранении договорных отношений, а также в дальнейшем урегулировании вопросов в правовом и экономически обоснованном формате. «Предприятие предпринимает все возможные шаги для урегулирования ситуации и восстановления исполнения обязательств. Мы настроены на поиск взаимоприемлемого решения, позволяющего сохранить производственный потенциал, рабочие места и обеспечить выполнение всех финансовых обязательств», — подчеркнули в руководстве компании.

«Реальному времени» удалось связаться с руководителем комбината Ильхамом Мингазовым. На предприятии и сейчас намерены урегулировать спор с кредитором. скриншот аккаунта БМК в ВКонтакте

Бугульминский молочный комбинат — один из старейших в Татарстане, его история началась в 30-е годы прошлого столетия. Сегодня это современное предприятие, которое является одним из ведущих представителей молочной отрасли республики. БМК занимается переработкой, хранением и реализацией молока и молочных продуктов. В ассортимент выпускаемой молочной продукции входит более 50 наименований, в основном комбинат выпускает сыры и сливочное масло.

По заявлению переработчика, в качестве сырья используется только натуральное молоко, которое закупается у местных производителей. Ежедневно на комбинат привозят до 100 тонн молока из многих районов республики и соседних регионов. При приемке оно проходит лабораторный контроль. У БМК собственная лаборатория, микробиологи которой исследуют каждую партию сырья и готовых продуктов для подтверждения их качества и безопасности. Продукция не раз получала награды различных продуктовых конкурсов и выставок. В прошлом году здесь переработали 26 тысяч тонн молока, что на 15% больше, чем годом ранее.

Комбинат ранее принадлежал ГК «Вамин» Вагиза Мингазова, куда к своему однофамильцу пришел работать Ильхам Мингазов и возглавил предприятие. В 2017 году директор БМК вместе с сыном и партнером Сергеем Мустафиным выкупил комбинат, а позже его совладельцем стал и Леонид Волков. Несмотря на тяжбу с банком, у компании хорошие финансовые результаты: по данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в прошлом году выросла на 58% и достигла 1,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 5,9 млн.

Ильхам Мингазов — уроженец Черемшанского района, ранее возглавлял бугульминский центр занятости, а также местное районное сельхозуправление. В начале этого года его даже прочили на пост мэра Бугульмы.