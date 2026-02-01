Татарстан выделит 12,4 млн рублей на сурдоперевод и тифлосурдоперевод
Переводческие работы будут выполняться как в устной, так и в письменной форме
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Татарстану объявило тендер на оказание услуг по сурдопереводу и тифлосурдопереводу. На эти цели из бюджета региона направят 12,4 млн рублей. Информация размещена на портале «Госзакупки».
Услуги предназначены для граждан с нарушением слуха и предусматривают использование русского жестового языка. Переводческие работы будут выполняться как в устной, так и в письменной форме — в полном и сокращенном вариантах.
Объем работ значителен: планируется предоставить 665,2 тыс. часов услуг по сурдопереводу и 75,6 тыс. минут — по тифлосурдопереводу. В оплату включается все время, затраченное на перевод, в том числе на обработку текстовых материалов.
Период оказания услуг — с момента заключения государственного контракта до 15 июля 2026 года.
В 2024 году ученые из разных университетов разработали модели искусственного интеллекта (ИИ), способные переводить язык жестов в текст и обратно. Это стало возможным благодаря усилиям двух групп исследователей, которые работают над созданием систем для сурдоперевода.
