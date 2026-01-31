За сутки с улиц Казани вывезли порядка 26 тыс. тонн снега

В городе продолжаются рейды по эвакуации автомобилей, припаркованных в запрещенных местах

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли порядка 26 тыс. тонн снега, рассказали в пресс-службе мэрии. В работах участвовали 1178 единиц техники и 703 дорожных рабочих.

— Работы продолжаются в активном режиме, задействуется максимальное количество техники, имеющейся в городе, чтобы как можно быстрее устранить последствия обильных снегопадов, — заверили власти.



Замечания относительно уборки дорог и тротуаров можно направить в телеграм-бот @kznhelpbot или по телефону: +7 (843) 222-72-22.



В городе продолжаются рейды по эвакуации автомобилей, припаркованных в запрещенных местах, предупредили в пресс-службе Кировского и Московского районов. Сегодня были эвакуированы транспортные средства на улице Шамиля Усманова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отмечается, что неправильно припаркованные авто мешают уборке снега и затрудняют движение, особенно на узких улицах. Сегодня работы будут идти на улицах Восстания, Декабристов, Волгоградская, Восход, Тэцевская, Горьковское шоссе, Батыршина, Хлебозаводская, Ш.Усманова, Ютазинская, Сосновая, Серова, Гудованцева, Лушникова, Приволжская, И.Шакирова, А.Арсланова, А.Авзаловой, Большая, Воровского, Гагарина, предупредили в ДРЭУ Кировского района.

Напомним, из-за снегопада в Казани изменили работу двух автобусных маршрутов. Маршрут 36А сегодня не вышел в рейс, а маршрут 93 не доезжает до конечной «н.п. Берновые Ковали» из-за снежных заносов.

Галия Гарифуллина