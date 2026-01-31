Прокуратура Татарстана напомнила о вступлении в силу новых законов с 1 февраля

В частности, в России начнут действовать ограничения в части взыскания неустойки

С 1 февраля в закон России «О защите прав потребителей» вносится ряд нововведений. Об этом напомнил телеграм-канал «Разговор с прокурором» от прокуратуры Татарстана.



Так, с завтрашнего дня штраф в размере 50% не подлежит взысканию, если продавец докажет, что:

задержка исполнения требований возникла по вине покупателя, например из-за отказа или уклонения от передачи товара на проверку;

нарушение сроков связано с действиями или бездействием контрагентов продавца;

спор был урегулирован во внесудебном порядке через процедуру медиации, и соглашение было фактически исполнено.

Кроме того, начинают действовать ограничения в части взыскания неустойки. Ее сумма не может превышать ту, что уплатил потребитель по договору купли-продажи товара. Если сумма неустойки явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

Еще одни изменения касаются правил возврата некачественных технически сложных товаров.



— При возврате технически сложного товара ненадлежащего качества потребитель будет вправе требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой аналогичного по техническим и эксплуатационным характеристикам, обладающего такой же степенью износа и того же года выпуска соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения требования или, если требование добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения. Ранее при возврате неисправного технически сложного товара покупатель мог получить только ту сумму, которую заплатил изначально, — говорится в сообщении.

