Авиапатрулирование лесов Татарстана обойдется в 15 млн рублей

Общая протяженность трех маршрутов превышает 1300 км

Министерство лесного хозяйства Татарстана разместило тендер на авиапатрулирование лесного фонда региона. Общая стоимость контракта составляет 15 млн рублей, при этом начальная цена за один летный час определена в размере 70,6 тыс. рублей. Об этом сказано на сайте «Госзакупки».

В рамках контракта предстоит обеспечить авиапатрулирование лесного фонда на территории республики общей площадью 1,2 млн га.

Патрулирование будет осуществляться по трем маршрутам с базированием на аэродроме Куркачи:

маршрут №1 (протяженность — 235 км): аэродром Куркачи — Шигали — Большая Атня — Балтаси — Лесхоз — аэродром Куркачи;

маршрут №2 (протяженность — 310 км): аэродром Куркачи — Рождествено — Буинск — Нижние Вязовые — аэродром Куркачи;

маршрут №3 (протяженность — 773 км): аэродром Куркачи — Тюгеевка — Мензелинск — Муслюмово — Старая Письмянка — Аксубаево — Чувашский Тимерлек — Гусиха — Алексеевское — аэродром Куркачи.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Общая протяженность маршрутов превышает 1300 км. Срок исполнения контракта — с даты его заключения до 31 января 2027 года.

Ранее министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров сообщил о снижении количества незаконных рубок лесных насаждений в регионе. По сравнению с прошлым годом их число уменьшилось на 27%.

Рената Валеева