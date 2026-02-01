Минздрав России утвердил постоянные рекомендации по лечению COVID-19

В документе также содержатся указания по вакцинации, в том числе для пациентов с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфицированных

Министерство здравоохранения России официально утвердило первые постоянные клинические рекомендации по диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Документ содержит комплексную информацию о природе заболевания и методах его лечения, сообщает ТАСС.

Согласно новым рекомендациям, источником инфекции является инфицированный человек, включая тех, кто находится в инкубационном периоде или является бессимптомным носителем SARS-CoV-2. Наибольшую опасность для окружающих представляют больные в конце инкубационного периода и в первые дни заболевания.

В документе уточняется, что возбудитель COVID-19 относится ко второй группе патогенности, а средний инкубационный период составляет 3—4 дня. Для амбулаторного лечения рекомендованы препараты с противовирусным действием, включая молнупиравир, фавипиравир и комбинацию нирматрелвира с ритонавиром.

Особое внимание в рекомендациях уделяется пациентам с сопутствующими заболеваниями и беременным женщинам, так как они находятся в группе риска развития тяжелого течения болезни. Каждый третий заболевший сталкивается с гипоксией.

Документ также содержит рекомендации по реабилитации переболевших и профилактике заболевания. Важное место занимают указания по вакцинации, в том числе для пациентов с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфицированных.

Напомним, что ранее казанские биологи из КФУ зафиксировали высокую смертность ВИЧ-инфицированных от COVID-19.



Наталья Жирнова