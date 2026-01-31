Снежный циклон принесет в Татарстан метели

Сложные метеоусловия сохранятся как минимум до понедельника, 2 февраля

Фото: Максим Платонов

Татарстанцев предупредили о приближении снежного циклона. Как говорят синоптики, в республике и ее столице ожидаются сильные осадки, метель с ухудшением видимости до 500–1000 метров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Прогнозируются также гололед и снежные заносы на дорогах. В субботу днем в Казани ветер сменит направление с юго-западного на северо-восточное, его порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит от -10 до -12 градусов.

— Сложные метеоусловия сохранятся как минимум до понедельника, 2 февраля. В эти дни в отдельных районах республики порывы ветра усилятся до 15-17 м/с. Жителей просят проявлять осторожность, а водителям рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния, — передали в пресс-службе.

Напомним, за прошедшие сутки с улиц Казани вывезли порядка 26 тыс. тонн снега. В работах участвовали 1178 единиц техники и 703 дорожных рабочих.

— Работы продолжаются в активном режиме, задействуется максимальное количество техники, имеющейся в городе, чтобы как можно быстрее устранить последствия обильных снегопадов, — заверили власти.

Галия Гарифуллина