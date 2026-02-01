СК проверит ситуацию с безнадзорными и агрессивными собаками в Константиновке

Попытки решить проблему через различные инстанции не принесли результата

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в поселке Константиновка Татарстана.

Обращение в приемную главы СК поступило от местной жительницы, которая сообщила о серьезной проблеме: в поселке длительное время наблюдается большое количество бродячих собак, проявляющих агрессию по отношению к местным жителям, включая детей. Попытки решить проблему через различные инстанции не принесли результата.



Реальное время / realnoevremya.ru

Председатель СК РФ поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по РТ Марселю Дулкарнаеву представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятых мерах. Контроль за исполнением поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства.

Жалобы в отношении бродячих собак участились после нападения стаи на 9-летнего ребенка в Васильево. Также в Зеленодольске бродячие собаки напали на женщину с маленькой дочкой. Районы Татарстана начали активно объявлять тендеры на отлов. Полная история и последствия трагедии — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова