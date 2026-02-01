В МВД сообщили о новой схеме с вредоносным ПО

Аферисты предлагают установить приложения для работы и получают удаленный доступ

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение на электронных устройствах россиян, выдавая себя за работодателей и предлагая установить приложения якобы для рабочих задач. Об этом сообщил ТАСС.

По данным ведомства, злоумышленники связываются с гражданами от имени работодателей и заявляют о необходимости установки специального приложения для работы. Для скачивания они направляют файлы, содержащие вредоносное ПО. Среди таких файлов — WBwork.apk, YandexTracker.apk и другие. При этом мошенники убеждают пользователей, что установка программы требуется для выполнения служебных обязанностей.

В МВД уточнили, что функциональные возможности вредоносного ПО позволяют злоумышленникам при взаимодействии с управляющим сервером собирать информацию о мобильном устройстве потерпевшего. В частности, речь идет о данных о модели устройства, версии операционной системы, используемых абонентских номерах, СМС, контактах, журнале входящих и исходящих соединений в режиме реального времени, а также сведениях о геолокации.

Кроме того, вредоносное программное обеспечение предоставляет мошенникам возможность удаленного управления функциями мобильного устройства.

Ариана Ранцева