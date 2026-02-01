Новости общества

В метро Казани 2 февраля запустят дополнительный состав

14:11, 01.02.2026

Решение связано с планом «Буран» и ростом пассажиропотока в утренние и вечерние часы

Фото: Динар Фатыхов

2 февраля в Казанском метрополитене на линию будет выведен дополнительный состав. Мера принята в связи с введением плана «Буран» и увеличением пассажиропотока в утренние и вечерние часы пик, сообщило МУП «Метроэлектротранс».

Дополнительный поезд позволит сократить интервалы ожидания и обеспечить более стабильную работу метрополитена в период повышенной нагрузки.

Ранее «Реальное время» писало, что Казань мобилизовала рекордное количество техники из-за аномального снегопада — более 1300 единиц.

Ариана Ранцева

