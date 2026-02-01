Трамп начал переговоры о статусе Гренландии с европейскими лидерами

По словам американского лидера, позиции сторон во многом совпадают

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Президент США Дональд Трамп сообщил о старте переговорного процесса с европейскими странами относительно статуса Гренландии. По словам американского лидера, позиции сторон во многом совпадают.

В ходе общения с журналистами Трамп выразил надежду на достижение взаимовыгодного соглашения. Президент подчеркнул стратегическую важность сделки с точки зрения национальной безопасности США и выразил уверенность в успешном завершении переговоров.

Напомним, что ранее Трамп неоднократно высказывался о необходимости установления контроля над Гренландией. 22 января состоялись переговоры американского президента с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По данным издания Axios, в ходе встречи обсуждались возможные условия соглашения, которое позволит США расширить военное присутствие на острове и получить особые права на разработку месторождений полезных ископаемых.



Наталья Жирнова