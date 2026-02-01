В Казани нарушено движение автобусов по трем маршрутам из-за непогоды

На данный момент на линии находится около 75% от общего количества транспортных средств города

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на ряде маршрутов зафиксированы существенные изменения в работе автобусов из-за непогоды. Об этом сообщил городской Комитет по транспорту.

Маршрут №93 временно не осуществляет движение до конечной остановки «н. п. Берновые Ковали». На маршруте №43 возникли проблемы с движением — автобус не заезжал на конечную остановку «ул. Химическая» из-за застрявшей грузовой машины, которая блокировала проезд, однако на данный момент движение восстановлено. Маршрут №36а не вышел на линию из-за неубранного снега в районе Новониколаевки.

Несмотря на сложные погодные условия, на линии находится около 75% от общего количества транспортных средств, что соответствует показателям предыдущих недель.

Сообщается, что значительная часть остановок не очищена от снега, что создает дополнительные сложности для пассажиров.

Напомним, что Казань мобилизовала рекордное количество техники из-за аномального снегопада — более 1300 единиц.

Наталья Жирнова