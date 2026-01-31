Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега УК и собственниками
Он призвал министерства и ведомства совместно с главами городов и районов организовать круглосуточную работу всех дорожных, коммунальных и аварийных служб
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега УК и собственниками. Об этом он заявил во время традиционного субботнего совещания, передает пресс-служба татарстанского лидера.
Он подчеркнул: важно усиленно следить за содержанием дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров, а также за уборкой снега и наледи с крыш и входных групп домов и объектов с массовым пребыванием людей.
По словам раиса Татарстана, из-за обильных снегопадов и метелей сложной остается обстановка на трассах, повышена нагрузка на дорожные и коммунальные службы. Он поручил министерствам и ведомствам совместно с главами городов и районов организовать круглосуточную работу всех дорожных, коммунальных и аварийных служб, обеспечить своевременную очистку от снега автомобильных трасс, дорожно-уличной сети.
Напомним, сложные метеоусловия сохранятся как минимум до понедельника, 2 февраля. Как говорят синоптики, в республике и ее столице ожидаются сильные осадки, метель с ухудшением видимости до 500–1000 метров.
