Татарстан вошел в число лидеров по динамике откликов на вакансии

Востребованными остаются позиции менеджеров по продажам и работе с клиентами

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году Татарстан занял седьмое место в топ‑10 регионов по динамике откликов на вакансии. За год в республике зафиксировали 1,4 млн откликов, а рост показателя составил +36%, сообщили «Реальному времени» в hh.ru.

В целом по России наиболее востребованными остаются позиции менеджеров по продажам и работе с клиентами — на них пришлось 4,3 млн откликов. На втором месте по популярности — вакансии программистов и разработчиков ПО (3 млн откликов), далее следуют менеджеры по маркетингу и интернет‑маркетологи (1,6 млн), администраторы (1,5 млн) и бухгалтеры (1,4 млн).

Особую динамику в 2025 году показали узкоспециализированные направления. Так, количество откликов на позицию системного аналитика выросло в 3,4 раза по сравнению с 2024 годом, инженеров пусконаладочных работ — в 3,2 раза, DevOps‑инженеров — в 2,7 раза, BI‑аналитиков и аналитиков данных — в 2,5 раза, руководителей юридических департаментов — в 2,4 раза. Такой рост связан с продолжающейся цифровизацией бизнеса, развитием ИТ‑инфраструктур и усилением роли данных в управлении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В региональном разрезе самые впечатляющие показатели продемонстрировали Чукотский автономный округ (рост в 2,3 раза, или +130%) и Калмыкия (+106%, в 2,1 раза). Также значительный прирост отмечен в Новосибирской области (+42%), Республике Алтай, Ленинградской области и Удмуртии (по +40%).

Как поясняет директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, важно учитывать, что отклик не равен резюме: соискатели могут отправлять отклики на одну вакансию несколько раз, демонстрируя повышенный интерес к позиции. При этом данные отражают структуру карьерных предпочтений и ориентиры россиян — люди выбирают профессии с устойчивым спросом, низким порогом входа, широким выбором вакансий и перспективами в плане зарплат и карьерного роста.

Сейчас как российский, так и татарстанский рынок труда в сфере информационных технологий демонстрирует явный дисбаланс. В Татарстане на одну открытую вакансию претендуют 32 джуна, в то время как от сеньоров есть только три резюме на одно вакантное место. Подробнее — в материале.

Рената Валеева