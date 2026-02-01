Трамп требует немедленного ареста Обамы

По мнению нынешнего американского главы, его предшественник мог лично участвовать в фабрикации ложных обвинений о сотрудничестве Трампа с Россией

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного ареста своего предшественника Барака Обамы. По мнению действующего главы государства, Обама лично участвовал в фабрикации ложных обвинений о сотрудничестве Трампа с Россией, сообщает издание American Conservative.

Трамп заявляет, что его предшественник пытался организовать государственный переворот во время президентских выборов 2016 года. Согласно приведенным изданием сообщениям, президент США утверждает, что директор Нацразведки Тулси Габбард опубликовала сотни секретных документов, подтверждающих причастность Обамы к фальсификации разведывательных данных.

Согласно заявлению Трампа, бывший президент лично отдавал приказы агентам ЦРУ создавать ложные сведения, направленные на подрыв доверия американцев к демократической системе и результатам выборов 2016 года.

Примечательно, что это обвинение прозвучало вскоре после того, как ФБР изъяло документы, связанные с выборами 2020 года, в которых Трамп потерпел поражение от Джо Байдена.

Напомним, что США рассматривают возможность военных действий против Ирана. Также продолжаются переговоры по поводу Гренландии и присвоении этого острова США.

Наталья Жирнова