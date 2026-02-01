Новости общества

05:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Медведев заявил о признаках военной победы в СВО

14:59, 01.02.2026

По словам зампреда Совбеза России, военная победа уже просматривается по ряду параметров

Медведев заявил о признаках военной победы в СВО
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что военная победа в специальной военной операции просматривается по ряду параметров. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

По словам Медведева, факт военной победы имеет важное значение.

Он также отметил, что рассчитывает на как можно более скорое достижение целей специальной военной операции.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также