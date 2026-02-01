Медведев заявил о признаках военной победы в СВО
По словам зампреда Совбеза России, военная победа уже просматривается по ряду параметров
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что военная победа в специальной военной операции просматривается по ряду параметров. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
По словам Медведева, факт военной победы имеет важное значение.
Он также отметил, что рассчитывает на как можно более скорое достижение целей специальной военной операции.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».