Медведев заявил о признаках военной победы в СВО

По словам зампреда Совбеза России, военная победа уже просматривается по ряду параметров

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что военная победа в специальной военной операции просматривается по ряду параметров. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

По словам Медведева, факт военной победы имеет важное значение.

Он также отметил, что рассчитывает на как можно более скорое достижение целей специальной военной операции.



Ариана Ранцева