Жителя Казани осудили за пособничество телефонным мошенникам

Суд назначил три года колонии за участие в хищении 6 млн рублей у жителя Мордовии

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Суд приговорил жителя Казани к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за пособничество телефонным мошенникам в хищении 6 млн рублей у жителя Мордовии. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по Республике Мордовия.

Как уточнили в ведомстве, осужденному также назначен штраф в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, суд обязал его возместить потерпевшему материальный ущерб, причиненный преступлением.

Житель Казани признан виновным в пособничестве телефонным мошенникам, которые похитили 6 млн рублей у 33-летнего жителя Кочкуровского района Мордовии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

По информации МВД, мошенники представились потерпевшему сотрудниками ФСБ и сообщили, что его денежные средства якобы пытаются перевести на Украину. Под этим предлогом мужчину убедили передать наличные курьеру для размещения денег на «безопасном счете».

Осужденный выполнял функции курьера. Он встретился с потерпевшим в Саранске, получил пакет с деньгами и впоследствии спрятал их в тайнике в лесу на территории Лямбирского района Мордовии. Мошенники перевели ему 10 тыс. рублей на покупку делового костюма, который он должен был надеть для встречи с потерпевшим.

Ранее «Реальное время» писало, что за год IT-мошенники выкачали у татарстанцев почти 6 млрд рублей.



Ариана Ранцева