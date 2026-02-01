Сегодня в Татарстане ожидается до -9 градусов
Ожидается снег, в отдельных районах метель
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 6—11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Температура составит от -4 до -9 градусов. На дорогах снежные заносы, гололедица.
